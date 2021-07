Stava attraversando l'incrocio al volante della sua vettura quando un'altra auto guidata da un ladro in fuga è passata col rosso a tutta velocità e si è schiantato su di lei travolgendola, così è morta a soli 22 anni Samantha Russell, una giovane statunitense che era incinta del suo primo figlio, il piccolo che i medici sono riusciti a fare nascere in tempo e a salvarlo mentre la mamma moriva. La tragedia si è consumata martedì scorso a Wichita, nello stato del Kansas quando il 37enne Javan Ervin è passato con il rosso e si è schiantato contro il veicolo della 22enne. Samantha è stata immediatamente soccorsa e trasportata d'urgenza al Wesley Medical Center ma purtroppo ogni sforzo per salvarla si è rivelato inutile e la donna è stata dichiarata morta circa due ore dopo l'incidente.

In quell'arco di tempo tra lo schianto e il suo decesso i medici hanno fatto di tutto anche per salvare il bimbo che portava in grembo, riuscendo infine a farla partorire con un intervento cesareo d'urgenza che ha permesso al neonato di sopravvivere alla sua mamma. "Le parole non possono spiegare o esprimere le emozioni che attraversano la mia testa tutti oggi", ha dichiarato il compagno della giovane e padre del piccolo in un post su Facebook, aggiungendo: "Samantha era una brava persona che non meritava di morire nell'incidente provocato da un automobilista spericolato. Aveva pianificato tutto ed era pronta a partire, sarebbe stata una madre fantastica. Sammy ci è stata portato via, ma ha lasciato il dono più bello della vita". Il 37enne che ha scatenato l'incidente mortale fuggiva dal luogo di una rapina e ora deve rispondere di omicidio di primo grado in conseguenza di altro crimine, oltre al possesso non autorizzato di arma da fuoco.