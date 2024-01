La tv russa mostra il video di Acca Larentia per la sua propaganda: “Europa torna a origini naziste” La conduttrice Olga Skabeeva, soprannominata “la bambola di ferro di Putin TV”: “Davanti ai nostri occhi l’Europa sta tornando alle sue radici e alle sue origini”. Piantedosi: “È propaganda russa contro la cultura occidentale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Il caso del saluto romano alle commemorazioni di Acca Larentia a Roma ha varcato i confini nazionali ed è finito anche nel mirino di Russia-1, la principale emittente televisiva pubblica russa, apertamente schierata con il presidente Vladimir Putin. Nel corso di una trasmissione la conduttrice Olga Skabeeva, soprannominata "la bambola di ferro di Putin TV" per le sue sferzanti critiche all'opposizione russa, ha dichiarato: "Questa è la situazione dell'Italia oggi, nella capitale Roma, oggi, nel presente. Così gli italiani di destra hanno onorato la memoria di tre loro fratelli di sangue, neofascisti, non tanto con il saluto romano, ma con un palese ‘Sieg Heil'. È interessante notare che ciò è accaduto accanto ad un quartiere generale dell'ex-partito neofascista, il Movimento Sociale, che in seguito si trasformò nel partito di destra Fratelli d'Italia, il cui leader è Giorgia Meloni, l'attuale primo ministro italiano".

Mostrando il video del saluto romano dei neofascisti italiani Skabeeva ha commentato: "Vale a dire che davanti ai nostri occhi l'Europa sta tornando alle sue radici e alle sue origini. Tutta la presunta educazione post-bellica che, in teoria avrebbe dovuto separare definitivamente gli europei dall'eredità del nazismo, è andata in fumo".

Piantedosi: "La Russia fa propaganda"

Sul caso è intervenuto, intervistato dalla trasmissione ‘L'Aria che tira' su La7, il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi: "Credo che sia uno dei tanti elementi della propaganda russa nei confronti della cultura occidentale. Quindi la propensione strumentale dei media russi che così possono attaccare, nella fattispecie l'Italia, ma anche tutti i Paesi dell'Occidente che hanno preso posizione nel conflitto in Ucraina. È molto significativo quello che viene detto nel servizio ‘questo sta accadendo in Europa' vale a dire chi si contrappone a noi nel conflitto sono coloro i quali stanno avendo questo tipo di deriva".