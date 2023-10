La storia di Litzy, la 22enne che guadagna 278 dollari l’ora giocando a Uno per le strade di New York A New York una campionessa di “Uno Quatro”, nuova versione del gioco di carte Uno, sfida i passanti e guadagna 278 dollari l’ora. Ad agosto 2023 Mattel, l’azienda di giocattoli statunitense, aveva lanciato un’offerta di lavoro che prometteva 4444 dollari a chi si aggiudicava la posizione di Chief Uno Player.

Si chiama Litzy Santana la "Uno Queen" che ha trovato il lavoro dei suoi sogni sfidando i passanti di New York a "Uno Quatro", variante del famoso gioco di carte. A soli 22 anni – fa sapere la CNN – la ragazza da poco laureata alla Texas State University, guadagnerebbe 4.444 dollari per quattro giorni a settimana.

Tutto ciò è stato possibile grazie a una recente campagna di marketing della Mattel, l'azienda di giocattoli statunitense che ad agosto 2023 aveva lanciato un'insolita offerta di lavoro per attirare l'attenzione sulla nuova versione del celebre gioco da tavola.

"Non avrei mai pensato che la passione per questo gioco si sarebbe trasformata in un vero e proprio lavoro. Sono onorata di essere la prima Chief Uno Player in assoluto e di aver visitato la città di New York. Bisogna sempre sognare in grande perché non si può mai sapere cosa potrà succedere in futuro" ha confidato la campionessa in una recente intervista all'Ann Richards School Foundation.

Come racconta anche l'Austin American Statesman, durante un pomeriggio, Litzy ha allestito una tenda rossa nella zona Pier 17 della Grande Mela e il suo compito è stato quello di sedersi dalle 14:00 alle 18:00 e attendere turisti e residenti per poterli sfidare a Uno Quatro. "Mi sono divertita molto a insegnare il gioco a degli sconosciuti" ha raccontato la giovane.

Santana è sempre stata una grande appassionata di giochi di carte, specialmente di carte Uno: infatti in dieci anni è riuscita a collezionare più di 70 mazzi. A dimostrarlo sono i numerosi video pubblicati sul proprio profilo TikTok.

In uno dei tanti video condivisi sulla nota piattaforma, Litzy ha spiegato: "Ho colto al volo l'occasione di candidarmi. I miei amici mi hanno sempre presa in giro sul fatto che sarebbe dovuto essere Uno a sponsorizzarmi considerando il mio amore per il gioco".

Mentre la sua posizione resterà attiva fino alla fine del mese di ottobre, Litzy ha confidato: "Non so cosa succederà in futuro, mai dire mai, non vedo l'ora di sapere cosa mi aspetterà alla fine di questa esperienza. Nonostante abbia appena iniziato, ho già collezionato fantastici ricordi con i fan di Uno. Che sia sotto al sole o sotto la pioggia, si sono sempre fermati per giocare con me".