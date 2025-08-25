La sabbia gli crolla addosso mentre gioca coi figli in spiaggia, padre 28enne muore in Nuova Zelanda

Kane Watson, 28 anni, è morto dopo essere rimasto intrappolato sotto una duna di sabbia a Muriwai Beach, ad Auckland. I suoi quattro figli hanno assistito impotenti all’incidente. La sorella: “Era il mio migliore amico, la mia persona preferita. La sua morte mi ha completamente distrutta”.

Doveva essere una giornata di sole, di giochi e risate in famiglia. Ma quello che era iniziato come un sabato spensierato sulla spiaggia di Muriwai, a ovest di Auckland, si è trasformato in un incubo. Kane Watson, 28 anni, è morto dopo essere rimasto intrappolato dal crollo improvviso di una duna di sabbia, mentre giocava con i suoi bambini.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17 locali. Secondo i testimoni, il giovane padre stava scavando e ridendo insieme ai figli quando la sabbia gli è franata addosso, seppellendolo a testa in giù. Intrappolato per circa quindici minuti, Kane è stato estratto dai soccorritori in condizioni critiche e trasportato in elicottero all’Auckland City Hospital. Nonostante gli sforzi disperati dei medici, è morto la mattina seguente.

A rendere la tragedia ancora più straziante, la presenza dei suoi quattro figli – il più piccolo di appena 18 mesi – che hanno assistito alla scena insieme alla compagna Jazmine. "In pochi secondi, le risate si sono trasformate in panico mentre la sua famiglia assisteva all’inimmaginabile davanti ai loro occhi", ha raccontato l’amica di famiglia Kristalle Tayler al giornale Stuff.

La sorella della vittima, Shaquille, lo ha ricordato con parole cariche di dolore: "Era il mio migliore amico, la mia persona preferita. La sua morte mi ha completamente distrutta".

Kane e Jazmine stavano costruendo una famiglia mista: tre figli nati da una precedente relazione di lei e la piccola di un anno e mezzo che avevano avuto insieme. Proprio quel giorno, tutti e quattro i bambini erano con loro sulla spiaggia. E la famiglia era pronta ad allargarsi ancora: la coppia aspettava un altro bambino, che nascerà a gennaio. "Era un padre fantastico – ha detto Tayler –. Credo che sia questo il dolore più grande. Tutto ciò che ha sempre voluto era avere una famiglia sua e nel momento in cui l’ha avuta, gli è stata strappata via".

Il luogo dove è avvenuta la tragedia

Gli amici hanno promesso che il piccolo che nascerà crescerà ascoltando le storie del padre: "Sapranno che era un uomo incredibile e che li ha amati ancora prima di nascere".

La polizia neozelandese ha confermato che sarà avviata un’inchiesta sulla morte di Watson per conto del Coroner. Nel frattempo, resta il dolore di una famiglia spezzata e l’immagine straziante di una giornata di festa trasformata in tragedia nel giro di pochi istanti.