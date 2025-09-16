La Regina Camilla rinuncia al funerale per la duchessa di Kent all’ultimo momento: “Problemi di salute”

“Con grande rammarico, Sua Maestà la Regina ha rinunciato a partecipare alla messa di requiem di questo pomeriggio per la Duchessa di Kent, in quanto si sta riprendendo da una sinusite acuta” spiegano dalla Casa Reale britannica. La consorte di Re Carlo è ritornata a Windsor per riposarsi.

La Regina Camilla ha annunciato a sorpresa di dover rinunciare al funerale reale per la duchessa di Kent, in programma oggi martedì 16 settembre, a causa di problemi di salute. L’annuncio è arrivato questa mattina all’ultimo minuto. Come ha spiegato un portavoce di Buckingham Palace, la 72enne consorte di Re Carlo III è stata vittima di una pesante sinusite nei giorni scorsi e non si è ancora ristabilita.

In vista di importanti eventi pubblici dei prossimi giorni a cui dovrà partecipare come consorte del Capo di Stato, ha deciso di rinunciare alla messa in suffragio della defunta duchessa di Kent. "Con grande rammarico, Sua Maestà la Regina ha rinunciato a partecipare alla messa di requiem di questo pomeriggio per la Duchessa di Kent, in quanto si sta riprendendo da una sinusite acuta” spiegano dalla Casa Reale britannica, aggiungendo: “I suoi pensieri e le sue preghiere saranno con il Duca di Kent e tutta la famiglia".

Lo stesso portavoce reale ha spiegato che la Regina spera di essersi ripresa a sufficienza per poter partecipare a tutti gli aspetti della visita di Stato nel Regno Unito del Presidente Usa Donald Trump in programma mercoledì e giovedì. Il Duca di Kent è stato informato della decisione di Camilla, e le ha inviato i suoi migliori auguri di pronta guarigione.

La Regina britannica era attesa a Londra dove questo pomeriggio avrebbe dovuto unirsi al Re e agli altri membri della famiglia reale per l'addio alla defunta Duchessa nella Cattedrale di Westminster. “Oggi la famiglia reale si riunirà nella cattedrale di Westminster per ricordare la vita della duchessa di Kent” recitava infatti un avviso del Palazzo Reale. Del resto la presenza di Carlo e Camilla al funerale era stata confermata la settimana scorsa.

All’ultimo momento, però, Camilla ha rinunciato, probabilmente su consiglio medico, per i postumi di una sinusite. La Regina quindi è partita dalla Scozia questa mattina ed è attualmente in viaggio verso Windsor per riposarsi.

La messa di requiem sarà il primo funerale cattolico per un membro della famiglia reale britannica nell'era moderna e sarà celebrata dal cardinale Vincent Nichols, arcivescovo di Westminster, la cattedrale dove la bara è stata portata lunedì. La duchessa, il più anziano membro della famiglia reale britannica vivente quando è morta il 4 settembre scorso, dopo le esequie sarà sepolta nel Royal Burial Ground di Frogmore, Windsor, dove verrà trasportata a bordo di un carro funebre.