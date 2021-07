La pornostar Dahlia Sky è morta a 31 anni. Gli amici: “Era depressa, aveva un cancro” La 31enne americana era stata trovata morta in un’auto nella San Fernando Valley, in California, lo scorso 30 giugno. Sul corpo presentava una ferita da arma da fuoco. Ora il detective Dave Peteque del dipartimento di polizia di Los Angeles ha confermato che non si è trattato di omicidio. Dahlia Sky, 600 film per adulti all’attivo, lottava da anni contro un cancro al seno.

A cura di Biagio Chiariello

La pornostar americana Dahlia Sky è morta all'età di 31 anni in quello che le autorità al momento definiscono "potenziale suicidio". La donna è stato trovata priva di vita in un'auto nella zona del Devonshire, nella San Fernando Valley, in California, intorno alle 20:00 del 30 giugno. Ieri il detective Dave Peteque del dipartimento di polizia di Los Angeles ha affermato che la vittima presentava una ferita mortale da arma da fuoco e che i funzionari di polizia stanno aspettando i risultati dell'autopsia dall'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles. Peteque ha confermato che "le autorità propendono alla tesi suicidio e al momento non ci sono prove che lasciano pensare ad un omicidio".

Gli amici: "Era depressa, aveva un cancro"

Secondo gli amici, Sky era "depressa" dopo che gli era stato diagnosticato un cancro al seno nel 2018, ormai già al quarto stadio. Il proprietario della JHP Films Hans, che ha prodotto il film dell'attrice del 2020 Always Dahlia Sky, ha dichiarato ad AVN: "Durante il suo ultimo anno le ho parlato più volte della vita. Non è stata una corsa facile per lei. Ci vorrà molto tempo per superare tutto questo. Era davvero un'anima bella, divertente, affettuosa! Mi mancherà così tanto". La pornostar Stormy Daniels ha twittato: "Ho avuto l'opportunità di dirigere molti artisti di talento durante il mio periodo con Wicked. Dahlia Sky è stata una delle mie preferite in assoluto. Era anche un'amica. Ho il cuore spezzato nel sentire della sua scomparsa".

Chi era la pornostar Dahlia Sky

Sky era entrata per la prima volta nell'industria del porno nel 2010 con il nome di Bailey Blue ed è diventata subito famosa, essendo stata nominata attrice dell'anno agli AVN Awards, riconoscimenti nati per premiare vari aspetti nell'industria dell'intrattenimento per adulti. Ha collezionato circa 600 partecipanti durante il suo decennio nel settore. Nel 2014, ha cambiato il suo nome da Bailey Blue a Dahlia Sky a causa di una disputa con un'azienda di abbigliamento che aveva registrato quel nome.