"Chiunque arriva dal Regno Unito deve essere messo in quarantena in qualsiasi Paese dell'Unione Europeo. Questo, come riporta il Guardian, l'auspicio della cancelliera tedesca Angela Merkel ."In Germania, se vieni dalla Gran Bretagna, devi metterti in quarantena – e non è così in tutti i Paesi europei. Mentre vorrei che fosse così", ha detto parlando al Bundestag.

La cancelliera aveva criticato nei giorni scorsi il Portogallo, dove è consentito l'ingresso dei turisti britannici senza quarantena. Inoltre è parsa concorde sull'idea del premier italiano Mario Draghi di spostare la finale degli Europei di Calcio in una sede che non sia Londra (come previsto dal programma). "La Gran Bretagna è una zona a rischio variante del virus. Tutti quelli che arrivano da lì devono stare 14 giorni in quarantena e le eccezioni sono davvero pochissime. Io credo, anzi non credo, spero che la Uefa agisca in modo responsabile. Non troverei positivo che ci fossero stadi pieni lì" ha aggiunto Angela Merkel.

La situazione in Regno Unito: oggi record di nuovi casi da febbraio

Oggi il Regno Unito ha fatto segnare un nuovo record di contagi in quella che ha tutta l'aria di essere la quarta ondata: oltre 16.000 in 24 ore, mai così tanti dal 6 febbraio scorso. Un nuovo picco di casi Covid alimentato dalla variante Delta (ex indiana) del coronavirus, con una quota giornaliera di test positivi pari a 16.135, il numero più alto dal 2 febbraio. Ad ogni modo i dati del governo britannico, confermano un incremento più contenuto del totale dei ricoveri ospedalieri (ora pari a 1508) grazie all'efficacia della campagna vaccinale e anche un calo dei decessi, dai 27 di ieri a 19. I vaccini somministrati (altri 550.000 nelle ultime 24 ore) superano adesso 75 milioni di dosi, col 60,2 di tutta la popolazione adulta interamente immunizzata e l'82,5% raggiunta almeno da una prima dose.