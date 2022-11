La mamma e il papà muoiono a pochi giorni di distanza: i due figli di 6 e 8 anni restano soli Amie Walton e Chris Mills, originari di Birmingham, Inghilterra, sono morti a distanza di quattro settimane l’una dall’altro. Harry, 8 anni, e Mia, 6 anni, sono ora orfani.

A cura di Biagio Chiariello

Due bambini piccoli sono rimasti orfani nel giro di poche settimane. Amie Walton e Chris Mills, una coppia di Birmingham, Regno Unito, sono morti a distanza di quattro settimane l'una dall'altro, lasciando da soli il figlio di otto anni, Harry, e la figlia di sei anni, Mia.

Amie, che stava combattendo da tempo contro un cancro al fegato e all'intestino, si è svegliata il 18 luglio per scoprire che il suo compagno Chris, 42 anni, era morto nella notte per un'ulcera allo stomaco. Esattamente quattro settimane dopo, Amie ha perso la sua battaglia contro il male che la affliggeva tempo a soli 30 anni. Era il 18 agosto, come riferisce BirminghamLive.

I funerali della coppia, originaria di Kingstanding, a nord di Birmingham, si sono svolti a settimane di distanza, con Chris sepolto l'8 agosto e Amie il 12 settembre. Harry e Mia sono stati affidati dalla madre di Amie, Tracey, che ha detto che le loro famiglie faranno il loro "meglio allevare i propri figli nel miglior modo possibile".

Ci stavamo preparando all'inevitabile perdita di Amy, quando abbiamo subito lo shock della morte di Chris. È un dolore devastante. Amie è stata così coraggiosa e si è preparata per superarlo, sono così orgoglioso di lei" ha detto la nonna dei due bimbi.

"Dopo il funerale di Chris, Amie è andata da suo padre nel Devon, dove purtroppo è morta pochi giorni dopo. Continueremo a portarli per sempre nei nostri cuori" ha aggiunto.

"Le circostanze di questa tragedia hanno toccato ogni singola persona. Vogliamo davvero fare il possibile per Harry e Mia e vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti a tutti per il loro supporto" ha concluso Tracey.