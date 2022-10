La loro auto finisce contro un albero: coppia muore nell’incidente e lascia orfano bimbo di 3 anni La tragedia al confine tra Bedfordshire e Cambridgeshire, Regno Unito, all’inizio di questo mese: Ryan e Jenyfer Quinn, 38 e 35 anni, avevano un bimbo di 3 anni. Non era con loro al momento dell’incidente.

A cura di Biagio Chiariello

Ryan e Jenyfer Quinn avevano un figlio di 3 anni. La coppia britannica è rimasta vittima di un tragico incidente avvenuto su Lower Road, al confine tra Bedfordshire e Cambridgeshire, all'inizio di questo mese: la loro Porsche blu si è schiantata contro un albero e non ha dato scampo a marito e moglie di 38 e 35 anni, originari di Manchester ma trasferitisi a Potton nel Bedfordshire quattro anni fa.

Sul posto sono intervenuti i paramedici e la polizia, ma entrambi sono stati dichiarati morti. Fortunatamente il loro bambino di tre anni non era a bordo del veicolo in quel momento.

In una dichiarazione rilasciata dalla polizia del Bedfordshire, la famiglia della coppia ha affermato che la"tragica scomparsa" di Ryan e Jenyfer Quinn "ha scioccato tutti e siamo grati per l'effusione di sostegno che abbiamo ricevuto da tutti coloro le cui vite hanno toccato", assicurando che il bambino di tre anni era "supportato da amici e familiari".

La polizia ha detto che l'incidente è avvenuto su una strada rurale e appartata, ma sta facendo appello affinché qualche testimone o chiunque abbia filmati della dash cam della zona si metta in contatto con le autorità. Il sergente Simon Cooper, dell'unità di polizia stradale di Bedfordshire, Cambridgeshire e Hertfordshire, ha dichiarato: "Stiamo continuando a chiedere al pubblico informazioni su questo incidente e invitiamo chiunque non si sia fatto avanti a mettersi in contatto con noi".