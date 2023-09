La giostra si rompe, passeggeri bloccati a testa in giù per 30 minuti: panico al parco divertimenti Al Canada’s Wonderland, parco divertimenti di Vaughan, Ontario, quarantacinque passeggeri del Lumberjack, una delle principali attrazioni della struttura, sono rimasti bloccati per trenta minuti a un’altezza di ventidue metri. La testimonianza di un bambino: “Avevo paura che non saremo mai scesi”.

A cura di Matteo Pelliccia

In Canada, nella città di Vaughan, Ontario, disavventura per i visitatori di un parco a tema. Lo scorso weekend, intorno alle 22:40 locali di sabato, i quarantacinque passeggeri del Lumberjack, ottovolante del Canada's Wonderland, sono rimasti bloccati a testa in giù per più di mezz'ora: la corsa infatti si è improvvisamente arrestata, lasciando bloccati i poveri malcapitati.

Le riprese sui social media mostrano l'ottovolante bloccato verso l'alto con un angolo di 180°C. Spencer, un ragazzino di undici anni testimone dell'accaduto ha raccontato: "All'inizio pensavo che l'arresto fosse parte dell'esperienza: quando ho guardato in basso e visto le ambulanze fermarsi decine di metri sotto di noi, ho capito che qualcosa non andava".

Spencer dice che chiedeva in continuazione ai propri genitori: "Quando scenderemo? Scenderemo mai?". Secondo le ultime ricostruzioni, un ciclista in preda al panico ha vomitato sul rollercoaster; due passeggeri, invece, "hanno avvertito dolore al petto e sono stati visitati dal personale sanitario sul posto prima di essere rilasciati", ricostruisce un'operatrice del parco.

Il Canada's Wonderland è un parco di divertimento che si trova nella Greater Toronto Area: è una struttura stagionale che rimane aperta da maggio ad ottobre e fu aperta nel 1981.

Gli operatori del parco hanno rimesso in funzione l'ottovolante alle 23:05: a quel punto, però, l’attrazione doveva ancora compiere il suo giro completo e i quarantacinque passeggeri non potevano scendere immediatamente. "Il viaggio a quel punto è continuato e tutti abbiamo pensato che non volevamo essere bloccati di nuovo", ha detto Spencer.

Il Lumberjack è una delle attrazioni principali del Canada's Wonderland ed è stato inaugurato nel 2018: è composto da due pendoli a forma di ascia che raggiungono un'altezza di ventidue metri. "I posti a sedere faccia a faccia consentono agli ospiti di interagire tra loro e osservare il terrore sui volti dei loro amici mentre girano in tondo" recita la descrizione dell'attrazione.

Immediata anche la reazione degli operatori del parco: "La sicurezza dei nostri ospiti è sempre la nostra prima priorità" hanno affermato subito dopo l'incidente. La corsa è rimasta chiusa per il resto del weekend poiché i funzionari del Canada's Wonderland hanno avviato un'indagine sul malfunzionamento.