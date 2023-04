La foto virale (dopo anni) del prof che fa lezione col figlio dell’allieva in braccio: “È il migliore” È diventata virale sui social una fotografia scattata diversi anni fa in un’aula dell’università di Gerusalemme: un professore prende in braccio il figlio di una studentessa che così può continuare a seguire la lezione.

A cura di Susanna Picone

"Mio padre è il migliore del mondo": è parte della didascalia che accompagna una fotografia scattata all’università di Gerusalemme e diventata, con grande stupore del protagonista, virale in rete anche a distanza di anni dall'episodio.

È la foto che mostra un professore di psicologia dell'Università ebraica di Gerusalemme che si chiama Sydney Engelberg che in braccio, mentre fa lezione, ha un bambino. Quel bimbo è il figlio di una sua studentessa presente in aula: quel giorno aveva iniziato a piangere e così il professore lo aveva preso in braccio per farlo calmare e consentire alla madre di continuare a seguire la lezione e prendere appunti.

Qualcuno ha scattato qualche foto e a condividerle sui social è stata con orgoglio la figlia del prof Engelberg, Sarit Fishbaine, scrivendo appunto tra le altre cose che suo padre "è il migliore al mondo". La foto è diventata virale con grande stupore del docente perché a quanto pare quel giorno in aula non era accaduto nulla di nuovo. Era sua abitudine, infatti, dare la possibilità alle sue studentesse di portare i bambini piccoli a lezione se non sapevano a chi lasciarli o se dovevano allattare. In questo modo, nessuna mamma è costretta a scegliere tra la famiglia e la propria istruzione.

Per questo per il prof è stato forse naturale prendere in braccio quel bambino col pigiamino a stelle nel momento in cui aveva iniziato a piangere. La mamma, imbarazzata, si era alzata per uscire e non dare fastidio ma il professore è andato verso di loro, ha preso il piccolo e ha continuato a fare lezione davanti alla lavagna come se nulla fosse.

Dopo che la figlia del prof ha condiviso la foto su Facebook le richieste per intervistare il docente sono arrivate da tutto il mondo. "Direi che ci sono uno o più bambini in una o più classi ogni settimana", ha commentato lui sorpreso dalle tante richieste.

Quel che è certo e che, leggendo tra i vari commenti lasciati sotto la foto, in tanti hanno apprezzato quello che fa per le studentesse madri. "È un bene che un professore capisca quanto sia difficile essere una studentessa e una madre che sta cercando di migliorarsi anche per suo figlio”, recita ad esempio uno dei commenti.