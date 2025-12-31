La figlia 15enne viene rapita mentre porta a spasso il cane, il papà la ritrova col parental control e la salva

Un uomo ha salvato la figlia 15enne che era stata rapita mentre portava a spasso il cane in Texas, utilizzando il parental control del suo cellulare. L’adolescente era stata costretta a salire sul pick-up marrone da un 23enne.

Un uomo ha ritrovato la figlia rapita in Texas grazie al parental control. La 15enne era infatti uscita con il suo cane quando è stata costretta a salire in auto da uno sconosciuto. Per ritrovarla, il papà ha attivato il controllo parentale sul telefono dell'adolescente che in poco tempo ha permesso di segnalare la sua posizione. La ragazzina era infatti stata costretta a salire su un pick-up marrone da un uomo molto più grande. La 15enne è stata trovata dalle forze dell'ordine insieme al suo cane.

Per ritrovarla, il papà ha seguito le tracce del parental control, raggiungendo la zona boscosa nella contea di Harris, a circa 2 miglia dalla loro casa di Porter. L'uomo ha aiutato la figlia a scendere dal camion, mentre le autorità, giunte in un secondo momento, hanno identificato il conducente, un 23enne del posto. La famiglia dell'adolescente ha dichiarato di non aver mai visto prima il rapitore, Giovanni Rosales Espinoza.

Il 23enne avrebbe minacciato la vittima con un coltello, intimandole di salire sul mezzo. L'uomo è stato poi arrestato dalle autorità. Espinoza è attualmente detenuto senza cauzione nei pressi del carcere della contea di Montgomery, mentre la 15enne ha potuto fare ritorno a casa.

La vicenda si sarebbe verificata sotto le festività natalizie, quando la ragazzina avrebbe dovuto fare rientro a casa con il suo cane per il consueto pranzo di Natale con la famiglia. Approfittando delle strade semi deserte, però, il 23enne è riuscito ad avvicinare l'adolescente e minacciarla con un coltello per costringerla a salire sul pick up.

Fortunatamente, il papà aveva installato sul telefono della figlia il parental control per far fronte a possibili emergenze ed imprevisti. In questo caso, quando ha visto che la figlia non era ancora rientrata, con la funzione dello smartphone è riuscito a individuare la sua posizione e a soccorrerla prima delle stesse autorità.