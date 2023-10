La coppia che dice di aver trovato il modo per vivere gratis a Londra (grazie a una barca) Una coppia di fidanzati cercava disperatamente casa da acquistare a Londra. Le soluzioni proposte dal mercato immobiliare erano troppo costose, così Rosanna e Killian hanno deciso di compare una barca e vivere cullati dall’acqua di un canale londinese. “Riusciamo a vivere gratis”, raccontano.

Per alcuni poter vivere cullati dalle onde del mare rappresenta un'esperienza da fare almeno una volta nella vita. Chi è riuscito nell'intento sono due fidanzati inglesi, Rosanna Irwin e Killian Connolly, dei quali ne racconta la storia i quotidiani locali. La coppia era da tempo alla disperata ricerca di un appartamento da comprare a Londra, città che si sa essere abbastanza costosa e, considerati i prezzi eccessivi che il mercato immobiliare proponeva, ha deciso di mollare tutto e comprare una barca sulla quale poter vivere.

L'idea è arrivata dopo le grosse difficoltà che i due hanno dovuto affrontare nella ricerca di una casa nuova nella quale trasferirsi. Per l'affitto del vecchio appartamento Rosanna e Killian spendevano 1.700 sterline al quale bisognava aggiungere anche le spese delle bollette. Da qui l'idea di pensare a una sistemazione diversa tutta per loro e da poter ristrutturare.

La coppia ha cercato proprietà in vendita ininterrottamente per sei mesi ma con il budget che si erano prefissati di investire (500.000 sterline) non sono riusciti a permettersi nemmeno un posto letto nella capitale del Regno Unito. Esasperati dalle difficoltà del mercato immobiliare inglese, i due hanno iniziato a prendere in considerazione l'idea di trasferirsi su una barca.

La 28enne all'inizio non era molto convinta, anzi la riteneva una scelta "coraggiosa e squallida". Ma dopo aver visitato l'interno di una delle imbarcazioni, non ha avuto dubbi e ha deciso che valeva la pena provarci. La scorsa estate quindi, i fidanzati hanno comprato una barca che comprendeva una cucina salotto, un bagno, una camera da letto e persino una lavanderia. Tutto ciò mentre si galleggia sulle acque di un canale londinese.

Rosanna ha raccontato che avrebbe addirittura trovato il modo di vivere in città gratis: durante il fine settimana infatti la coppia fitta il proprio battello su Airbnb e con i soldi guadagnati riesce a coprire le rate del prestito che hanno chiesto per l'acquisto dell'imbarcazione. Ma non solo, riuscirebbero anche a risparmiare un po' di denaro alla fine dell'anno.

Attualmente i ragazzi sono ormeggiati a Hackney, nella zona nord di Londra e hanno spiegato: "Eravamo stanchi di pagare l'affitto, volevamo una casa tutta nostra. Un giorno passeggiavamo lungo un canale e abbiamo visto passare un battello che ci ha invitato a salire. Per tanto tempo eravamo dell'idea che vivere su un canale fosse una scelta di vita squallida, ma non era così".

"In realtà vivere sull'acqua e svegliarsi vedendo i cigni che nuotano è incredibile. Riduce lo stress ma soprattutto, la cosa migliore è che in questo modo risparmiamo un bel po' di denaro".

E aggiungono: "Di solito restiamo a Londra e dintorni, ma vivere così ci permette di fare tanti giri, siamo già stati a Watford e Stansted. Quando ospitiamo la famiglia e gli amici loro ancora non riescono a crederci, è più bello di quanto pensassero".