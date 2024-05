La cintura di sicurezza non è agganciata: bambini sbalzati in aria sulla giostra, tre feriti I fatti sono avvenuti a Yeisk, in Russia. Come si vede nel video circolato sui social i malcapitati sono stati sbalzati in aria dopo che la barra di sicurezza della giostra sulla quale si trovavano si è misteriosamente sganciata. Un 12enne è ha subito la frattura di una costola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Tanta paura ma fortunatamente nessuno si è fatto male gravemente nell'incidente avvenuto a Yeisk, in Russia, dopo che la barra di sicurezza su una giostra si è staccata. Nel video circolato sui social media si vedono i ragazzini letteralmente scaraventati in aria mentre cercano disperatamente di aggrapparsi alla staffa dell'attrazione per evitare il peggio.

Il macchinario è stato prontamente bloccato. Un 12enne è ha subito la frattura di una costola, mentre due 13enni hanno riportato abrasioni e contusioni.

Secondo quanto riferito, il comitato investigativo russo ha avviato un procedimento penale sull'incidente. Non è chiaro quando sia avvenuto esattamente.

Non si tratta del primo incidente di questo tipo. Solo un mese fa a Chester, nel Regno Unito, una 19enne è rimasta ferita dopo che un grande pannello della giostra sulla quale si trovava si è staccato e l’ha colpita. La ragazza è stata portata d’urgenza in ospedale per una commozione cerebrale e un colpo di frusta. "Ho pianto a dirotto quando ho visto il video. È stato come un incubo", le parole della madre; a dicembre invece in Giappone l'attrazione Flying Dinosaur ad Osaka si è improvvisamente bloccata mentre le carrozze percorrevano uno dei punti più alti delle montagne russe: decine di passeggeri sono rimasti bloccati per 45 minuti so a 50 metri di altezza.

Ad agosto invece un 17enne in Francia è morto in un luna park dopo essere stato sbalzato fuori traiettoria, mentre si trovava sull'attrazione Adrenaline, una specie di altalena gigante da dove ci si lancia nel vuoto da un'altezza di 60 metri legati da alcune corde tese tra due grossi piloni e si raggiungono quasi i 110 km/h prima di iniziare un movimento a pendolo. La tragedia è avvenuta al Luna Park di Cap d'Agde