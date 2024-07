video suggerito

Ragazze sbalzate dalla giostra alla festa patronale: gravissima una 22enne, travolta anche una bimba Il grave incidente durante la sagra di San Prospero a Borgo Valsugana, in provincia di Trento. De ragazze sono state sbalzate con violenza fuori dalla giostra travolgendo anche una bimba di 9 anni. La più grave è una ragazza di 22 anni, ora ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione a Trento. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grave incidente al luna park allestito per la sagra di San Prospero a Borgo Valsugana, in provincia di Trento. Due ragazze sono state letteralmente sbalzate da una delle giostre che erano in funzione domenica sera durante la sagra di San Prospero, travolgendo nella caduta anche una bambina che era nei paraggi dell’attrazione. Tutte e tre sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo ma la più grave è una ragazza di 22 anni, ora ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Chiara di Trento.

La ragazza, che è residente in Bassa Valsugana come le altre due giovani coinvolte, sarebbe stata sbalzata con violenza fuori dalla giostra a causa di un guasto ai sedili dell’attrazione di tipologia "top spin". Si tratta di una giostra che porta il pubblico in alto e in basso velocemente ma proprio durante uno di questi movimenti le due ragazze sono state scaraventate fuori con violenza. L’incidente nella tarda serata di ieri, domenica 14 luglio, intorno alle 23 mentre il luna park era affollato di persone, in gran parre giovani e giovanissimi.

Oltre alla 22enne, trasportata in elicottero a Trento e ricoverata con prognosi riservata, coinvolta anche una 18enne e una bambina di 9 anni che sarebbe stata colpita da una delle due ragazze più grandi. Fortunatamente per queste ultime due le conseguenze non sono state gravi. La bambina ha riportato solo ferite lievi ed è stata dimessa con 5 giorni di prognosi dall'ospedale. Non è grave nemmeno la 18enne, dimessa con 15 giorni di prognosi.

La giostra interessata dall’incidente è stata posta immediatamente sotto sequestro mentre il proprietario è ora indagato per lesioni colpose gravissime in attesa delle verifiche che accettino i fatti. Sul posto Carabinieri e vigili del fuoco hanno lavorato tutta notte per capire cosa non abbia funzionato nei sistemi di sicurezza che tengono fermi i passeggeri. Intanto il sindaco di Borgo Valsugana ha firmato un'ordinanza che ha disposto il fermo di tutte le giostre presenti alla sagra, che si concluderà questa mattina.