Dramma sulla giostra al luna park, attaccato alle funi sbatte contro i pilastri: muore 17enne Il dramma in un luna park francese dove il 17enne era salito con un’amica su una specie di altalena gigante da dove ci si lancia nel vuoto da un’altezza di 60 metri legati ad alcune corde.

A cura di Antonio Palma

Una serata di allegria si è trasformata in tragedia in un luna park francese dove un ragazzino di 17 anni è morto a seguito di un gravissimo incidente avvenuto mentre faceva un giro sull'attrazione di punta del parco giochi. Il ragazzino era salito con un'amica di 19 anni sull'Adrenaline, una specie di altalena gigante da dove ci si lancia nel vuoto da un'altezza di 60 metri legati da alcune corde tese tra due grossi piloni e si raggiungono quasi i 110 km/h prima di iniziare un movimento a pendolo.

Durante il lancio dei due giovani qualcosa però è andato storto. Per motivi ancora da accertare, i due ragazzi sarebbero stati sbalzati fuori traiettoria, finendo per impattare violentemente proprio contro i piloni di sostegno. La tragedia è avvenuta al Luna Park di Cap d'Agde tra l'1:30 e le 2 del mattino di domenica, poco prima della chiusura del parco.

Nonostante i soccorsi immediati, per il 17enne purtroppo non c'è stato niente da fare e i sanitari ne hanno dovuto dichiarare il decesso sul posto. Soccorsa e trasportata all'ospedale di Montpellier in codice di massima urgenza invece la 19enne che però lunedì è stata dichiarata fuori pericolo. Le autorità francesi hanno avviato ora le indagini per capire cosa sia accaduto e se vi siano state negligenze nella sicurezza della struttura.

"Secondo i primi elementi raccolti sul posto, i due giovani avrebbero urtato ostacoli durante la loro caduta sull'attrazione che consistente nel ribaltarsi nel vuoto attaccati a funi collegate a pilastri, provocando un movimento pendolare dopo una caduta di circa sessanta metri", ha precisato il magistrato che coordina le indagini. Gli inquirenti hanno già ascoltato addetti e gestore del luna park ma perizie tecniche sulla struttura saranno effettuate nei prossimi giorni.

Secondo il sindaco del comune francese, all'origine dell'incidente potrebbe esserci il vento forte visto che al momento dei fatti vi erano raffiche a più di 80 km/h, "cosa molto rara ad Agde". I media locali ricordano però che non è la prima volta che il parco dei divertimenti di Agde viene colpito da un incidente. Idem per la giostra in questione, la "Adrenaline", sulla quale era già stato ferito alla testa un uomo quattro anni fa.