Pannello metallico si stacca da una giostra e colpisce una 19enne: trasportata d’urgenza in ospedale

Caitlin Colclough, 19 anni, si trovava su una giostra durante il festival organizzato dall’Università quando un grande pannello dell’attrazione si è staccato e l’ha colpita. È successo a Chester, nel Regno Unito. La 19enne è stata portata d’urgenza in ospedale per una commozione cerebrale e un colpo di frusta. La madre: “Situazione gestita in modo deludente dall’Università”.