video suggerito

Uomo di 45 anni accoltellato a Genova, trasferito d’urgenza in ospedale: caccia all’aggressore Un uomo è stato accoltellato nel primo pomeriggio di sabato 13 aprile nei giardini Nilde Iotti, tra via Bainsizza e via Bottini, a Genova. La vittima dell’aggressione è un 45enne italiano con precedenti di polizia, ferito gravemente ma ancora vivo. L’uomo che lo ha colpito è in fuga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un uomo è stato accoltellato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 13 aprile. I fatti sono avvenuti all'interno dei giardini Nilde Iotti, tra via Bainsizza e via Bottini, a Genova.

La vittima dell'aggressione è un 45enne italiano con precedenti di polizia, l'uomo è stato ferito gravemente ma è ancora vivo. La persona lo ha colpito è al momento ancora in fuga, ricercata dalle forze dell'ordine in tutta la città. Secondo quanto è stato ricostruito dai quotidiani locali, il gravissimo episodio si è verificato intorno alle 15.

Genova24 riferisce che i carabinieri sono giunti sul posto dopo essere stati stati allertati da alcuni residenti della zona. Le persone si sono allarmate sentendo provenire dal giardino pubblico le urla di una lite molto accesa.

Subito dopo l'aggressione, sul luogo è arrivato anche il personale medico del 118 che ha raggiunto la vittima con un'automedica Golf 3 e un'ambulanza della Croce Verde Burlando. Il 45enne, secondo quanto riporta Genova Today, che non ha mai perso conoscenza ed è sempre rimasto vigile durante le operazioni di soccorso.

L'uomo ferito gravemente, alcuni quotidiani riportano al torace, altri alla gola, è stato prima medicato sul posto ed è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'Ospedale Policlinico San Martino di Genova. Al momento non sarebbe in pericolo di vita.

Adesso i carabinieri della compagnia di San Martino della stazione di Quarto, che sono stati incaricati di effettuare tutti gli accertamenti del caso, sono impegnati nelle indagini. Come già detto, dopo aver colpito il 45enne, l'aggressore è fuggito abbandonando a terra il coltello utilizzato per colpire la vittima.

Sull'esatta dinamica dei fatti e anche sul movente della violenta aggressione le indagini sono ancora in corso. I militari dell'Arma ora sono alla ricerca del fuggitivo.