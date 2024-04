Un uomo si dà fuoco fuori dal tribunale dove si sta svolgendo il processo a Donald Trump I presenti fuori dal tribunale di New York hanno spento le fiamme e soccorso l’autore del gesto. L’uomo è stato poi caricato in ambulanza e portato d’urgenza in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Un uomo si è dato fuoco oggi fuori dal tribunale dove si sta svolgendo il processo a carico di Donald Trump a New York. Sul posto è intervenuta la polizia e i servizi sanitari oltre ai vigili del fuoco. I presenti hanno spento le fiamme e soccorso l’autore del gesto. L’uomo è stato poi caricato in ambulanza e portato d’urgenza in ospedale. Al momento non è chiaro quali siano le condizioni dell’uomo che si è dato fuoco fuori dal tribunale di New York né i motivi del terribile gesto autolesionista.

La drammatica scena è stata ripresa anche in alcuni video dai passanti che erano presenti in zona. Nei filmati si vedono diverse persone che intervengono per spegnere le fiamme mentre l'uomo si contorce a terra tra cui una che infine prende un estintore e spegne le fiamme che erano già alte e avevano già avvolto completamente l’uomo a terra.

Gli agenti della polizia di New York sono arrivati ​​dopo che l'uomo si è cosparso di benzina e si è dato fuoco davanti ai media che affollavano la zona. Diverse emittenti, inclusa la CNN, stavano trasmettendo in diretta in quel momento.

Sul posto in precedenza era in corso una piccola manifestazione tanto che la polizia ha dovuto allontanare i presenti che avevano bandiere e striscioni. Il fatto è avvenuto pochi minuti dopo la selezione della giuria nel processo penale di Donald Trump che è entrato nel quarto giorno e si svolge a porte chiuse. La polizia di New York ha dichiarato che sta ancora indagando su quanto accaduto.

Secondo quanto riferisce la Cnn, Donald Trump è stato informato dell'incidente avvenuto fuori dal tribunale di New York. L'ex presidente avrebbe avuto un colloquio con un agente del Secret Service nel corridoio fuori dall'aula dove si sta svolgendo l'udienza del processo a suo carico.

I testimoni hanno descritto l'incidente come una “protesta politica”, anche se non è chiaro di che genere. L'uomo è stato visto lanciare volantini su Trump e Biden prima di bagnarsi con del liquido infiammabile e darsi fuoco. "Ha cominciato a lanciare volantini in giro e poi si è versato addosso della benzina. Ha tirato fuori un fiammifero o un accendino e si è dato completamente fuoco. Si è inginocchiato come se stesse lodando qualcuno. Non ha detto nulla" ha raccontato un testimone dei fatti. Un altro testimone interpellato dalla Bbc ha rivelato che l'uomo era presente davanti al tribunale dall'inizio della settimana mostrando un cartello di protesta.