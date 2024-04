video suggerito

Scontro frontale tra moto sulla litoranea: tre mezzi coinvolti, due morti e bimba ferita L'incidente mortale tra moto sulla litoranea che collega Alghero con Bosa, a Villanova Monteleone. Ferita una minore, trasportata d'urgenza in ospedale con l'elisoccorso. Le vittime sono un uomo di 47 anni e un uomo di 67 anni.

A cura di Antonio Palma

Incidente stradale mortale oggi nel nord ovest della Sardegna. Due motociclette si sono scontrate frontalmente sulla strada provinciale 105, la litoranea che collega Alghero con Bosa, causando due morti e il ferimento di una bambina. La tragedia intorno all'ora di pranzo nel territorio del comune di Villanova Monteleone, in provincia di Sassari. Erano circa le 13 di domenica 14 aprile quando le due moto, per motivi ancora da chiarire, si sono trovate sulla stessa traiettoria.

Inevitabile l'impatto frontale che si è rivelato mortale. Nonostante i soccorsi immediati da parte dei sanitari del 118, i due centauri sono morti nello scontro frontale. I due sono morti praticamente sul colpo e i sanitari accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. Le due vittime sono entrambe residenti in Sardegna. Si tratta di un uomo di 47 anni di Macomer e di un uomo di 67 anni di Stintino.

Nell'incidente coinvolta anche una terza moto che sopraggiungeva dopo le due che si sono scontrate e che, per evitare i mezzi caduti sull'asfalto, ha sbandato ed è finita in una cunetta a bordo strada. Nello schianto infatti risultano anche persone ferite tra cui una bambina che viaggiava su una delle moto coinvolte e che è grave. La minore è stata soccorsa e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari con l'elisoccorso fatto atterrare nei presi della strada. Trasferito in ambulanza al pronto soccorso di Alghero il terzo centauro le cui condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo della tragedia, oltre agli operatori sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, è accorsa anche la polizia stradale di Sassari che ha effettuato i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione, una delle due moto avrebbe invaso la carreggiata opposta al'altezza di una curva e l'impatto sarebbe stato inevitabile. Per consentire i soccorsi, il tratto stradale è stato chiuso per lungo tempo.