La afferra e la trascina via, bimba di 2 anni attaccata da un coyote davanti agli occhi del padre È stata trascinata per diversi metri sull’asfalto da un coyote che l’ha aggredita senza un apparente motivo. Vittima una bambina di 2 anni che è miracolosamente sopravvissuta all’attacco.

A cura di Chiara Ammendola

La bambina attaccata dal coyote

Erano appena tornati dall'asilo quando un coyote ha attaccato la figlia trascinandola per diversi metri sul marciapiede prima di fuggire via, scacciato proprio dal padre. È Ariel Eliyahuo a raccontare, con un video postato sul proprio profilo Facebook, i drammatici momenti vissuti all'esterno della propria abitazione a Los Angeles lo scorso venerdì: l'uomo era rientrato dall'asilo dove era andato a prendere la figlia di appena 2 anni. Dopo aver sollevato la piccola dal seggiolone e averla poggiata sul prato di casa è andato verso il portabagagli per recuperare i giochi della piccola.

È a quel punto che, come si vede anche delle telecamere di videosorveglianza poste all'esterno della casa, che sopraggiunge un coyote che afferra la bambina e la trascina sul marciapiede per diversi metri. Ariel Eliyahuo sente la piccola urlare e realizza solo in quel momento che l'animale ha preso la figlia. L'uomo interviene e cerca di liberare la piccola che viene così lasciata andare dall'animale che poi fugge via.

La bambina ha riportato graffi e contusioni nell'attacco e per questo è stata trasportata in ospedale dove i medici le hanno fatto anche un vaccino contro la rabbia. “Ha molti graffi sulla gamba sinistra tra i quali uno piuttosto profondo – ha detto a KTLA la madre, Shira Eliyahuo – il coyote l'ha trascinata, quindi anche la sua faccia è un po' contusa”. I coyote sono piuttosto comuni a Los Angeles, anche se gli attacchi alle persone sono rari.