Scontri in Kosovo, feriti 11 militari italiani in una manifestazione a Zvecan: 3 sono gravi È accaduto negli scontri fra truppe Nato e dimostranti serbi a Zvecan, nel nord del Kosovo, uno dei comuni in cui i sindaci di etnia albanese si sono insediati la scorsa settimana, con l’aiuto delle autorità. Tre dei nostri connazionali sono gravi ma non in pericolo di vita.

Quarantuno militari della Kfor, tra cui 11 italiani, sono rimasti feriti nei gravi scontri fra truppe Nato e dimostranti serbi a Zvecan, nel nord del Kosovo. Degli 11 feriti italiani, tre sono gravi ma non in pericolo di vita: avrebbero riportato ustioni e fratture esposte. Alcuni di loro sono stati colpiti da molotov.

Un inviato dell'agenzia serba Tanjug è stato colpito alle gambe da una bomba assordante, ha riferito la stessa agenzia. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, la situazione sarebbe ancora di tensione e sarebbe in atto un contenimento delle frange più violente di dimostranti.

La Kfor (Forza di pace Nato in Kosovo), in un incontro con Srpska Lista, il maggior partito sei serbi del Kosovo, aveva chiesto che la folla di dimostranti serbi che protestavano contro l'insediamento del nuovo sindaco di etnia albanese davanti al Municipio di Zvecan si disperdesse, avvertendo che in caso contrario sarebbe intervenuta per allontanare i manifestanti.

I motivi della protesta

I militari hanno fatto uso di granate stordenti, mentre i dimostranti hanno lanciato sassi, bottiglie e altri oggetti contro le truppe Nato.

Zvecan è uno dei quattro maggiori Comuni del nord del Kosovo a maggioranza serba alla cui guida sono stati eletti il 23 aprile scorso nuovi sindaci di etnia albanese a causa del boicottaggio elettorale dei serbi.

Analoghe manifestazioni di protesta da parte dei serbi locali – che non accettano i nuovi sindaci di etnia albanese – sono avvenute a Zubin Potok e Leposavic, altri importanti Comuni del nord del Kosovo a maggioranza serba.

A Pristina, intanto, gli ambasciatori dei Paesi del Quint (Usa, Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia) hanno nuovamente incontrato oggi il premier kosovaro Albin Kurti, con la richiesta di evitare l'ingresso dei nuovi sindaci di etnia albanese nelle sedi municipali di Zvecan, Zubin Potok e Leposavic.

Tensioni dalla mattinata in Kosovo

Questa mattina la missione Nato Kfor aveva già incrementato la propria presenza nei quattro Comuni a seguito degli ultimi sviluppi nell'area. Le milizie Nato avevano invitato tutte le parti ad astenersi da azioni che potrebbero infiammare le tensioni o causare un'escalation.

Il Comandante di Kfor, il generale di divisione Angelo Michele Ristuccia, è in stretto contatto con i suoi principali interlocutori, tra cui i rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni di sicurezza in Kosovo, lo Stato Maggiore delle Forze armate serbe, nonché la Missione Eulex e altri rappresentanti della comunità internazionale.

Kfor ha anche esortato Belgrado e Pristina a impegnarsi nel dialogo guidato dall'Unione Europea per ridurre le tensioni, unica via per la pace e la normalizzazione.

Solidarietà di Tajani e Crosetto

"Voglio esprimere solidarietà ai militari della missione Kfor rimasti feriti in Kosovo durante gli scontri tra manifestanti serbi e polizia kosovara. Tra di loro 11 italiani, di cui tre in condizioni serie ma non in pericolo di vita. I militari italiani continuano ad impegnarsi per la pace". Lo scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani su Twitter.

Parole analoghe ha usato il ministro della Difesa Guido Crosetto che sempre su Twitter esprime "vicinanza e augurano una pronta guarigione ai militari Nato Kfor italiani, ungheresi e moldavi rimasti feriti negli scontri in Kosovo". Lo scrive su Twitter