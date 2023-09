Kim Jong Un elogia Putin ma non rinuncia a far disinfettare e scansionare la sedia prima di vederlo Prima dello storico incontro con Putin, il leader nordcoreano Kim Jong Un non ha voluto rinunciare alla sua nota mania per la sicurezza personale, facendo controllare, disinfettare e scansionare la sedia offerta dai russi per il vertice.

A cura di Antonio Palma

Apprezzamenti e lodi reciproche a suggellare una intesa politica contro il resto del mondo ma, prima dello storico incontro con Putin, il leader nordcoreano Kim Jong Un non ha voluto rinunciare alla sua nota mania e attenzione massima alla sicurezza personale, facendo controllare, disinfettare e scansionare la sedia offerta dai russi e su cui si sarebbe seduto poco dopo per vedere il Presidente russo. La scena, immortalata in alcuni video dalle stesse televisioni russe, è diventata virale sui social scatenando una valanga di commenti e battute.

Nei filmati, diffusi dalle emittenti russe e presentati come segno della precisione dei nordcoreani, si vedono diversi addetti di Pyongyang affaccendarsi attorno alla sedia del leader supremo. Prima è stata controllata la sua tenuta vista la mole dello stesso Kim Jong Un e, dopo diverse discussioni, un team di agenti della sicurezza ha ispezionato e disinfettato con cura lo stesso oggetto su cui poi si è seduto il dittatore nordcoreano.

Gli addetti hanno trascorso diversi minuti nella sala del remoto cosmodromo russo dove è avvenuto l'incontro tra Kim Jong Un e Putin. Gli agenti, rigorosamente in giacca e cravatta ma muniti di guanti bianchi, hanno trascorso diversi minuti a testarne la tenuta, a pulirla spruzzandola con una sostanza sconosciuta e infine a scansionarla con uno speciale congegno. Secondo i giornalisti russi, la prima sedia offerta dai funzionari russi non ha soddisfatto i requisiti della squadra di sicurezza nordcoreana e alla fine ne è stata messa una seconda, identica alla prima nella forma.

In uno dei video apparsi sui social, si vedono infatti diversi addetti coreani che fanno cenno di cambiare sedia dopo averla esaminata nel dettaglio e testato i piedi e la resistenza. Secondo molti osservatori, la sedia sarebbe stata controllata anche per garantire che potesse sostenere il peso di Kim che si ritiene superi i 140 kg. Apparentemente, la sedia utilizzata è un modello privo di gambe posteriori e dotato invece di un unico telaio curvo.

In un altro video invece è stata immortalata la fase successiva con gli addetti intenti nell'applicare il protocollo progettato proprio per mantenere al sicuro il leader "supremo". Nei filmato si vede un addetto in guanti bianchi che pulisce minuziosamente la sedia, compresi i braccioli marroni, le gambe e persino l'area circostante. Altri due funzionari della sicurezza nordcoreani che supervisionano il processo pronti con altri prodotti per la pulizia, mentre una guardia del corpo del Cremlino osserva. Infine si vede uno di loro che scansiona la sedia con un piccolo dispositivo simile a un metal detector e che per gli esperti potrebbe essere anche un test sulle radiazioni prima dell'incontro di Kim Jong Un con Putin.