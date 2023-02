Kenya, incendio in un resort italiano sulle spiagge di Watamu: turisti in fuga In fiamme un resort italiano sulle spiagge di Watamu, in Kenya. Turisti in fuga e operazioni di soccorso ancora in corso.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un devastante incendio si è devastato a Watamu, in Kenya, in un resort italiano frequentato da decine di turisti. L'incendio non sarebbe ancora stato domato, ma al momento non si segnalano vittime. In particolare è stato colpito dalle fiamme il resort italiano Barracuda. I clienti sarebbero riusciti a fuggire in tempo recuperando i loro effetti personali. L'ambasciata d'Italia a Nairobi, attraverso il consolato onorario di Malindi e in coordinamento con l'Unità di Crisi della Farnesina, sta seguendo l'evolversi della situazione.

Secondo quanto reso noto dall'agenzia di stampa AdnKronos, il resort sarebbe stato quasi completamente distrutto dalle fiamme. La maggior parte dei turisti in fuga sarebbe di nazionalità italiana. Il vento sta alimentando le fiamme, ormai arrivate anche nei pressi di abitazioni private e ristoranti della baia. Danneggiato anche il ristorante Mapago, all'interno del Lily Palm Resort.

Alcuni turisti ospiti del resort Barracuda hanno trovato rifugio in alberghi gestiti da altri connazionali. Lo staff delle strutture alberghiere sta cercando di domare le fiamme mentre la polizia sta cercando di fermare azioni di sciacallaggio dovute al caos scatenato dall'emergenza.