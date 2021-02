“Kasia Lenhardt è morta anche per colpa degli haters sul web”, ne è sicura Cathy Fischer, moglie di Mats Hummels, calciatore del Borussia Dortmund e amico di Jerome Boateng, l’ex di Kasia. "Ci siamo entrambi ritrovate nel mondo del calcio e so quanto possa essere brutale… quanti pregiudizi, quanta invidia e risentimento ti trovi di fronte", ha scritto Cathy su Instagram rivelando di essere stata anche lei sopraffatta in passato da pensieri suicidi dopo essere stata vittima di insulti e attacchi a mezzo social perché compagna di un calciatore. “Sono scioccata e davvero triste” per la morte di Kasia Lenhardt. In passato anche io ho pensato di non voler più vivere. E posso dire una cosa: puoi suicidarti solo se sei in fondo. Voglio sollevare l’attenzione sul fatto che bisogna smetterla con questo odio, con il bodyshaming e il cybermobbing. Tutto ciò distrugge le persone” ha scritto la moglie di Mats Hummels.

“Mi dispiace tanto cara Kasia. Vorrei davvero averti scritto. Siamo entrambe nel mondo del calcio e so quanto possa essere brutale. Io ora riesco a gestire tuto questo perché ho imparato molto dal mio passato ma molti falliscono. Kasia non ce l’ha fatta. Cara Kasia, ti prometto che lavorerò ancora di più contro questa m***a su Internet. Spero che tu possa riposare in pace e con un sorriso sul viso” Ha aggiunto la 33enne Cathy Fischer.

In attesa dell’autopsia per il momento la polizia sembra avere pochi dubbi sul suicidio come causa di morte di Kasia Lenhardt. La 25enne è stata trovata senza vita in casa sua dopo che alcuni parenti avevano lanciato l’allarme perché non riuscivano più a mettersi in contatto con lei. Quando la polizia è arrivata sul posto però ormai per lei non c’era più nulla da fare. La giovane che aveva anche un figlio piccolo da un precedente relazione , si era separata da pochissimo dal calciatore Jerome Boateng. Solo un giorno prima che la modella morisse, Lenhardt aveva pubblicato una storia su Instagram con un selfie di se stesa e la scritta: "Nuovo capitolo". Nessuno saprà cosa voleva dire la 25enne.