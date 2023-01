Kamikaze si fa esplodere nella moschea affollata di persone, oltre 90 morti: è strage in Pakistan L’obiettivo dell’attentato, avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì ora locale, erano gli agenti di polizia visto che la moschea si trova all’interno dell’area del quartier generale della polizia pakistana a Peshawar.

A cura di Antonio Palma

Strage in Pakistan dove un attentatore suicida si è fatto esplodere all’interno di una affollata moschea di Peshawar, nella parte nordoccidentale del Paese, dove in quel momento si era nel pieno della preghiera. Il bilancio dell’attentato kamikaze è pesantissimo, oltre 90 i morti accertati dalle autorità locali e oltre duecento i feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni che potrebbero far lievitare ulteriormente il numero dei morti.

Come ha spiegato Mohammad Asim, portavoce dell'ospedale di Akistani, molti corpi infatti sono stati recuperati dalle macerie della moschea distrutta e molti dei feriti gravi sono morti in ospedale. "La maggior parte di loro erano poliziotti", ha riferito l’uomo.

L’obiettivo dell’attentato, avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì ora locale, infatti erano proprio gli agenti visto che la moschea si trova all'interno dell‘area del quartier generale della polizia pakistana. Secondo alcune fonti, in quel momento, intorno alle 13:30, nell’area vi erano tra i trecento i quattrocento agenti e la strage è stata inevitabile visto che era in corso anche la preghiera pomeridiana.

Come si vede delle prime foto del luogo dell’attentato, l’esplosione ha distrutto completamente un muro della moschea provocando anche una profonda voragine all’ingresso.

Al momento non è chiaro chi sia il responsabile del sanguinoso attacco ma il dito è puntato sui talebani pakistani che però hanno negato il coinvolgimento dopo una prima affermazione di uno dei loro comandanti che aveva fatto intendere il contrario. Il gruppo infatti ha posto fine al cessate il fuoco a novembre e da allora la violenza è aumentata. Durissima la condanna del governo.

"I terroristi vogliono creare paura prendendo di mira coloro che svolgono il dovere di difendere il Pakistan", ha detto il primo ministro Shehbaz Sharif, aggiungendo che i responsabili dell'attacco "non hanno nulla a che fare con l'Islam” e che "L'intera nazione è unita contro la minaccia del terrorismo".

"È stato un attentato suicida" ha detto a Reuters il capo della polizia di Peshawar Ijaz Khan, ammettendo che si è chiaramente verificato un errore nella sicurezza poiché l'attentatore ha attraverso con esplosivo l'area più sicura del complesso con un cordone di sicurezza d'élite

La città di Peshawar, che si trova ai margini dei distretti tribali pakistani che confinano con l'Afghanistan, è stata spesso teatro di attacchi da parte degli integralisti islamici, dall’Isis ai talebani.