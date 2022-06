Jp Morgan dice che ci dobbiamo preparare per una crisi economica devastante: “Sarà un uragano” Secondo Jamie Dimon, amministratore delegato di JPMorgan, bisogna prepararsi per l’uragano economico causato dalla Fed e dalla guerra in Ucraina: “È meglio che vi teniate forte”.

A cura di Ida Artiaco

Jamie Dimon (Getty).

Bisogna prepararsi per l'uragano economico causato dalla Fed e dalla guerra in Ucraina. Parola di Jamie Dimon, amministratore delegato di JPMorgan, una delle banche Big Four americane insieme a Bank of America, Citigroup e Wells Fargo. Già nelle scorse settimane, aveva parlato di nuvole di tempesta sull'economia, ed ora gli scenari sembrano essere addirittura peggiori, come ha confermato ad una conferenza finanziaria a New York, riporta Cnbc. Anche se le condizioni sembrano "buone" al momento, nessuno sa se si tratta di un uragano "minore o della tempesta Sandy", ha aggiunto. Quindi, "è meglio che vi teniate forte. JPMorgan si sta preparando e saremo molto prudenti con il nostro bilancio".

Alla base dell'uragano economico, secondo Dimon, c'è da un lato la Federal Reserve, che ha segnalato l’intenzione di invertire i programmi di acquisto di obbligazioni di emergenza e di ridurre il proprio bilancio. Il cosiddetto quantitative tightening, o QT, inizierà questo mese e aumenterà fino a 95 miliardi di dollari al mese di riduzione dei titoli. "Non abbiamo mai avuto un QT di questo tipo, quindi si tratta di qualcosa su cui si potrebbero scrivere libri di storia per 50 anni", ha detto Dimon, aggiungendo che "molti programmi di quantitative easing si sono ritorti contro". Le banche centrali "non hanno scelta perché c’è troppa liquidità nel sistema".

L’altro grande fattore che preoccupa è la guerra in Ucraina e il suo impatto sulle materie prime, tra cui cibo e carburante. "Non stiamo intraprendendo le azioni adeguate per proteggere l'Europa da ciò che accadrà al petrolio nel breve periodo", ha aggiunto.