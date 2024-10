Israele, sparatoria in autostrada vicino Tel Aviv: ucciso un poliziotto, ferite tre persone L’attacco è avvenuto nei pressi dello svincolo di Yavne, vicino ad Ashdod. L’uomo che aperto il fuoco direttamente da un’auto, è stato poi ucciso dalle forze di sicurezza. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

C'è almeno una vittima e tre persone ferite nella sparatoria avvenuta oggi, 15 ottobre, sulla Route 4, un'autostrada vicino ad Ashdod, nel centro di Israele. La vittima è stata identificata come un agente di polizia.

Secondo le prime informazioni, a sparare all'impazzata nei pressi dello svincolo di Yavne, a sud di Tel Aviv, è stato un ‘terrorista' da un'auto. L'uomo è stato poi ucciso dalle forze di sicurezza sul posto, come confermato dai media locali. Le autorità sarebbero però sulle tracce di un complice. La Route 4 è attualmente chiusa in entrambe le direzioni.

Come riporta Ynet News, diverse squadre di soccorso sono arrivate sul posto e hanno portato i feriti all'ospedale Assuta di Ashdod. Al più grave è stata praticata la manovra di rianimazione durante il tragitto verso il nosocomio, ma i medici purtroppo non sono riusciti a salvargli la vita.

Tra i feriti c'è un uomo di 42 anni, colpito dalle schegge di vetro dopo che il finestrino della sua auto è andato in frantumi, oltre a un dottore che si era fermato per prestare soccorso ed è stato investito. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Dopo l‘attacco, il portavoce del Ministro della sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, ha affermato che "il cittadino che ha ucciso il terrorista allo svincolo di Yavne ha ricevuto la sua arma personale circa tre mesi fa, come parte della riforma guidata dal nostro Ministro. Grazie alla sua arma personale, ha impedito un disastro più grande."

Il sindaco di Yavne, Roei Gabay, è arrivato sul luogo della sparatoria: "Gli ingressi alla città sono chiusi. Al momento ci stanno aggiornando su quanto accaduto. I residenti devono rimanere dove sono; non ci sono istruzioni speciali, ma certamente non devono uscire di casa. Dobbiamo evacuare le nostre strade centrali in modo che le forze di sicurezza possano condurre le ricerche e spostarsi rapidamente da un posto all'altro."