Arriva un arresto dopo la morte di Ekaterina Karaglanova, influencer e modella di ventiquattro anni trovata senza vita in una valigia nel suo appartamento a Mosca. La polizia russa ha arrestato il presunto assassino della giovane donna. A rendere noto l'arresto è stata la portavoce del ministero dell'Interno, Irina Volk, la quale ha fatto sapere che l'uomo arrestato è stato interrogato. Secondo quanto comunicato dagli inquirenti, il presunto killer dell’influencer è un giovane nato nel 1986 e sul caso è stato aperto un procedimento penale per omicidio. Per il momento, le autorità di Mosca non hanno comunicato le generalità dell'uomo arrestato, né il possibile movente per il quale avrebbe barbaramente ammazzato la giovane donna. Secondo indiscrezioni dei media, gli investigatori per il momento non escludono la pista passionale.

Ferite di arma da taglio sul corpo della ventiquattrenne – Il cadavere di Ekaterina Karaglanova è stato trovato venerdì scorso nell'appartamento che la modella russa aveva preso in affitto da qualche tempo a Mosca. A trovarla sono stati i suoi familiari, allarmati perché da giorni non riuscivano a contattare la ragazza. Sul cadavere, a quanto emerso, erano presenti ferite da taglio, di cui una profonda alla gola. Karaglanov, che oltre ad essere modella e influencer era anche una studentessa di medicina, era molto attiva sul web, pubblicava regolarmente foto su Instagram dove aveva oltre 85.000 followers e si occupava anche di viaggi. Secondo quanto riportato dai media, la giovane stava programmando di andare in Olanda per festeggiare il compleanno: ieri Ekaterina avrebbe compiuto 25 anni. A quanto emerso, la ragazza aveva da poco iniziato una nuova relazione.