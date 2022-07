Infila la testa in un palloncino a forma di dinosauro, bimbo di 5 anni muore avvelenato dall’elio Karlton Noah Donaghey, bimbo inglese di 5 anni, è morto per avvelenamento da elio dopo aver inserito la sua testa in un palloncino a forma di dinosauro mentre la sua famiglia era in giardino. La mamma: “Fate attenzione, è molto pericoloso”.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

Ha indossato un palloncino a forma di dinosauro, infilando per prima la testa, per fare una sorpresa ai suoi genitori. Ma qualcosa è andato storto e Karlton Noah Donaghey è morto a soli 5 anni per un "avvelenamento da elio". È successo a Gateshead, nella contea di Tyne and Wear, in Inghilterra.

Come riporta la stampa locale, la madre Lisa Donaghey, 43 anni, ha trovato il piccolo sul pavimento della loro casa di Dunston con il palloncino di elio sopra la testa e il collo.

Immediatamente allertati i soccorsi, Karlton è stato trasferito in elisoccorso al Royal Victoria Infirmary di Newcastle-upon-Tyne per cure di emergenza. È rimasto per sei giorni ricoverato nel reparto di terapia intensiva, dove è infine deceduto il 29 giugno scorso.

Leggi anche Bimbo di 5 anni cade dalla finestra di casa, ricoverato in gravi condizioni a Modena

La mamma del bambino, che ha altri 3 figli, Kaitlin, 25 anni, Joe, 20 e Will, 15, ha raccontato che la famiglia si stava godendo il sole in giardino quando l'incidente è avvenuto il 23 giugno.

Il piccolo era tornato in casa per poter usare il bagno. "Ma quando sono entrata, era a terra con il palloncino sopra la testa e il collo. Era a forma di dinosauro, delle sue stesse dimensioni", ha specificato Lisa.

"Ho tolto il palloncino e ho cominciato a urlare. Penso di averlo portato alla porta del patio. Da madre, sapevo che se n'era andato, non rispondeva. Aveva gli occhi sbarrati ed era pallido", ha continuato.

Immagine da Facebook.

Karlton aveva ricevuto come regalo quel grande pallone verde durante un viaggio al luna park The Hoppings a Newcastle-upon-Tyne con la mamma e il padre Karl Donaghey, 35 anni, il 17 giugno.

"Era la sua prima volta al parco giochi, si era comportato molto bene e non aveva chiesto nulla. È stato davvero educato, quindi ha ricevuto una sorpresa". Nessuno avrebbe mai potuto immaginare cosa sarebbe successo solo qualche giorno dopo.

Si ritiene che la causa della morte di Karlton sia l'avvelenamento da elio, tuttavia questo deve ancora essere confermato da un medico legale.

La mamma ora vuole mettere in guardia gli altri sui pericoli dell'elio: "È molto pericoloso. Può prendere la vita di un bambino e può prendere la vita di un adulto. Voglio che genitori, nonni, assistenti all'infanzia, studenti, chiunque sia entrato in contatto con l'elio siano cauti riguardo al modo in cui lo usano e lo smaltiscono".