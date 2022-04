Indossava maschera antigas e giacca arancione: è caccia all’uomo che ha sparato nella metro di New York Un “uomo di colore”, di circa 1.67m e dal peso di 75 kg; indossava vestiti come quelli dei dipendenti della Metropolitan Transportation Authority. Questo il primo identikit dell’uomo che oggi, 12 aprile, ha seminato il panico nella metro di NYC. Almeno 13 feriti.

A cura di Biagio Chiariello

È caccia all'uomo a New York City. La polizia sta cercando l'autore della sparatoria nella stazione della metropolitana a Brooklyn. Il sospetto sarebbe un afroamericano, alto un metro e 67 centimetri, vestito con un dipendente della metropolitana (indossava un giubbotto arancione) e con indosso una maschera antigas. Lo riportano diversi medi, tra cui la Cnn. La sparatoria è avvenuta intorno alle 8.30 (ora locale), orario di punta della giornata nella Grande Mela, alla stazione sulla 36esima strada per le linee D, N, R a Sunset Park. Diverse persone sono rimaste ferite, almeno 13. Sul posto sono subito intervenuti agenti antiterrorismo, dispiegati anche nella zona intorno alla stazione. Ora si indaga.

Clair stava viaggiando sul treno N diretto a Manhattan, quando ha sentito così tanti colpi che ha "perso il conto". “Ce n'erano tipo, molti. Non so nemmeno quanti", ha detto al New York Post. La ragazza detto di aver visto "un uomo" far cadere "una specie di cilindro che poi ha prodotto delle scintille in cima". Secondo quanto riferisce il quotidiano newyorkese si tratterebbe di un "uomo di colore", di circa 1.67m e 75 kg, che indossava vestiti come quelli dei dipendenti della Metropolitan Transportation Authority. Lo riportano anche altri media locali citando alcune fonti, secondo le quali il travestimento gli avrebbe consentito di mimetizzarsi fra la folla e scappare. “All'inizio pensavo fosse un dipendente dell'MTA perché ero tipo: "Non gli presto troppa attenzione. Sai? Ha una giacca di colore arancione ddosso", ha detto Clair.

Il sindaco Eric Adams è stato informato sull'incidente, ha detto un portavoce. "Mentre raccogliamo ulteriori informazioni, chiediamo ai newyorkesi di stare lontano da quest'area per la loro sicurezza così da fare in modo che i primi soccorritori possano aiutare chi ne ha bisogno e indagare sull'accaduto", ha affermato il portavoce.