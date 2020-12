Qualche settimana fa si era presentato al Bundestag, il parlamento tedesco, con una mascherina assolutamente non idonea e ora il deputato del partito di estrema destra (Afd) Thomas Seitz è risultato positivo al Coronavirus. Il politico dalla mascherina arancione bucherellata è finito anche in ospedale a causa del Covid-19: le sue condizioni comunque non sarebbero gravi secondo quanto riportano i media tedeschi. Sempre in parlamento, Seitz si era “esibito” anche in altre particolari forme di protesta: qualche giorno fa, ad esempio, rimproverato per la sua inutile mascherina, si era rifiutato di prendere dalle mani di una collega una nuova FFp2, ritenendola contaminata, e pretendendo invece che gliene venisse consegnata un'altra, tenendola con la penna.

Critiche per il suo comportamento – Un collega, Matthias Hauer della Cdu, il partito della cancelliera Angela Merkel, ha inviato al deputato auguri di pronta guarigione ma lo ha anche rimproverato per il suo comportamento: “Guarisci presto, Thomas Seitz. Spero che dopo la tua completa guarigione la smetterai di fare propaganda contro le misure per contenere la pandemia”, ha scritto su Twitter.

Ventitré parlamentari positivi in Germania – Thomas Seitz, come il resto del suo partito, è uno dei parlamentari che hanno protestato contro la "dittatura del Corona". Il suo staff ha voluto precisare che nel corso della pandemia avrebbe sempre messo in guardia dal virus, chiedendo valutazioni costanti da parte del governo. Intanto al Bundestag, dove come tutti i luoghi pubblici del Paese vige l’obbligo di indossare la mascherina, in totale sono risultati positivi al Covid 23 parlamentari.