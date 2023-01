India: sei persone, tra cui 3 bambini, morte sgozzate dai fili a un festival di aquiloni Il festival di Uttarayan, nello Stato indiano del Gujarat, vede ogni anno migliaia di persone partecipare con i propri aquiloni in gare che spesso si rivelano mortali. Così come è stato quest’ultimo weekend.

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia al festival degli aquiloni di Uttarayan, nello Stato del Gujarat. Sei persone, tra cui tre bambini, sono morte sgozzate dalle corde di questi oggetti volanti e i feriti sono stati centinaia. L'evento che coinvolge ogni anno tantissimi partecipanti e segna il giorno in cui l'inverno inizia a trasformarsi in estate, secondo il calendario indiano.

Migliaia di persone fanno volare i propri aquiloni, alcuni di questi sono molto professionali e adoperano dei cavi in acciaio molto resistenti ma anche sottili e affilati, che servono a far volare gli strumenti più in alto possibile.

Durante il festival indiano, che si è svolto lo scorso weekend, alcune di queste corde sono rimaste impigliate al collo delle sei vittime, squarciandole, tra loro due bimbe di due e tre anni e un bimbo di sette. Altre 176 persone hanno anche riportato ferite da tagli e cadute mentre facevano volare gli aquiloni durante i festeggiamenti.

La vittima più giovane, Kirti, era una bambina di due anni che ha partecipato al festival Uttarayan nella città di Bhavnagar con suo padre. L'uomo era in sella al suo scooter con la piccola, quando le corde dell'aquilone si sono avvolte attorno al collo della piccolina. La bambina è stata trasportata d'urgenza in ospedale ma è morta domenica.

Una altra bambina di tre anni stava tornando a casa con sua madre nella città di Visnagar quando uno dei fili le ha tagliato la gola. La polizia ha detto che Kismat è stata portato in ospedale prima di essere dichiarata morto dai medici. Anche Rishabh Verma, 7 anni, è stato ucciso mentre tornava a casa con i suoi genitori in scooter a Rajkot.

La polizia ha dichiarato che anche tre uomini – Swamiji Yadav, di 35 anni, Narendra Vaghela di 20 anni e Ashwin Gadhvi, sono stati uccisi nei distretti di Vadodara, Kutch e Gandhinagar in Gujarat sempre da corde di aquiloni durante il famoso festival.