video suggerito

India, bimba cade nel pozzo e rimane bloccata: per 17 ore si cerca di salvarla ma la trovano morta La tragedia, che ricorda quella di Vermicino, è avvenuta nelle scorse ore nello stato indiano del Gujarat. La piccola di un anno e mezzo è caduta in un profondo pozzo artesiano dove è rimasta bloccata per 17 ore. Recuperata ormai senza vita sabato mattina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

337 CONDIVISIONI condividi chiudi

A 43 anni dalla tragedia di Vermicino, una terribile e analoga vicenda arriva dall’India dove una bambina di un anno e mezzo è stata recuperata senza vita nel pozzo artesiano in cui era caduta mentre giocava, dopo oltre 17 ore di tentativi di salvala in ogni modo. Il dramma venerdì nel villaggio di Suragpura, nel distretto di Amreli, nello stato del Gujarat.

Era circa mezzogiorno di venerdì 14 giugno quando la piccola non si è accorta della fessura nel terreno mentre giocava nei pressi di un campo agricolo nel suo villaggio ed è precipitata accidentalmente in un profondissimo e strettissimo pozzo. Qui è rimasta bloccata a circa quindici metri di profondità.

Immediata la richiesta di soccorso e i tentativi di estrarre viva la piccola, prima da parte dei parenti e residenti del posto e poi da parte dei soccorritori indiani. Ogni sforzo però si è rivelato vano e la piccola è stata estratta solo dopo 17 ore, ma ormai senza vita.

I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco locali che, dopo aver capito le difficoltà delle operazioni, hanno chiesto e ottenuto il successivo supporto di una squadra della National Disaster Response Force, unità specializzata nelle ricerche estreme. Gli specialisti sono arrivati sul posto venerdì sera mettendo in atto diversi tentativi sia per liberare la piccola sia per sostenerla e mantenerla in vita.

Alla bambina è stato somministrato anche dell’ossigeno immesso nel pozzo tramite un tubo dal team del servizio ambulanza nel tentativo di farla respirare meglio. A lungo si è sperato che la bimba potesse farcela ma col passare delle ore purtroppo ogni movimento nel pozzo è cessato.

Le operazioni sono andate avanti fino alle prime ore di oggi, sabato 15 giugno quando i soccorsi hanno recuperato la bambina intorno alle 5 del mattino, ma ormai morta. I sanitari presenti sul posto hanno solo potuto accertarne il decesso. Il corpicino è stato portato in ospedale per un esame autoptico.