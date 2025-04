Cade in un pozzo in Messico, familiari e poliziotti cercano di salvarlo ma restano intrappolati: sei morti

video suggerito

Un uomo di 53 anni, proprietario di un impianto di trattamento delle acque, è caduto in un pozzo profondo 25 metri mentre cercava di rimuovere una pompa a motore. Nel tentativo di aiutarlo sono morte con lui altre 5 persone.

È successo in una cittadina rurale nella regione della Sierra Mixteca, a Oaxaca, nel Messico meridionale. La tragedia si è amplificata quando alcuni familiari e conoscenti del 53enne si sono calati a loro volta nel pozzo per cercare di salvarlo.

Il figlio 16enne della vittima, altre tre persone e due agenti della polizia municipale hanno fatto di tutto per aiutarlo a uscire dal pozzo, ma sono rimasti a loro volta intrappolati e solo uno, l'adolescente che si era calato con una corda, è riuscito a sopravvivere. Il ragazzo ha ricevuto cure mediche presso un ospedale della regione.

Manuel Maza Sánchez, il coordinatore della Protezione civile e della gestione dei rischi di Oaxaca, ha affermato che quattro delle vittime sono morte per inalazione di anidride carbonica e monossido, e due per annegamento.

Dopo diverse ore di duro lavoro, i soccorritori del dipartimento dei Vigili del fuoco sono riusciti a recuperare i corpi, secondo un rapporto del procuratore generale dello stato, che ha aperto un'indagine sull'incidente.

Come si legge in una nota diffusa dalle autorità, la squadra di soccorso ha lavorato utilizzando apparecchiature di ventilazione profonda per salvare i soccorritori. Le operazioni si sono svolte a una profondità di 25 metri, dove i corpi sono stati ritrovati e successivamente consegnati alle loro famiglie.

Maza Sánchez ha riferito che in questo periodo dell'anno molti proprietari di pozzi svolgono lavori di pulizia senza tuttavia conoscere i protocolli per prevenire incidenti. "L'errore più grande è utilizzare questo tipo di pompe di benzina, che creano nubi tossiche e mortali all'interno dei pozzi", ha spiegato.

Gli sforzi di soccorso a Tezoatlán hanno coinvolto membri della polizia statale, stradale e municipale, insieme ai Vigili del fuoco di Huajuapan de León e dell'Agenzia investigativa statale (AEI).