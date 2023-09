India, arrestato un uomo per aver tentato di aprire la porta d’emergenza di un aereo Biswajit Debnath ha provato ad abbassare la maniglia della porta d’emergenza di un volo interno: è stato fermato dall’equipaggio e da alcuni passeggeri. Interrogato sull’accaduto, ha dichiarato: “Stavo cercando di saltare dalla porta dell’aereo”.

A cura di Matteo Pelliccia

In India, un passeggero di un volo della compagnia IndiGo è stato arrestato dopo aver tentato di aprire una porta di emergenza. Secondo la polizia, Biswajit Debnath, 41 anni, residente a Jirania, ha tentato di aprire con la forza le porte di emergenza di un aereo durante un volo interno da Guwahati ad Agartala, nel Nord Est del Paese.

Sui social media i passeggeri del volo hanno ripreso Debnath nel momento in cui si è alzato dal suo posto e si è diretto verso le porte. A quel punto, l'uomo ha provato a manovrare una porta d'emergenza, mentre l'aereo si avvicinava alla sua destinazione.

I membri dell'equipaggio sono intervenuti immediatamente, ma "Debnath inizialmente ha resistito alla trattenuta", dicono gli assistenti di volo. Una donna dell'equipaggio è saltata addosso all'uomo e lo ha tirato indietro con l'aiuto di altri passeggeri, mentre provava ripetutamente di avanzare per abbassare la maniglia della porta di emergenza.

Anche alcuni passeggeri del volo 6E-457 hanno provato a fermare l'uomo, trascinandolo verso un sediolino vuoto, dove è rimasto fino a quando l'aereo non è atterrato sano e salvo all'aeroporto Maharaja Bir Bikram di Agartala. "I passeggeri arrabbiati lo hanno picchiato e ferito gravemente durante il volo" ha sottolineato una hostess.

Una volta atterrato, Debnath è stato arrestato per “aver messo in pericolo la vita di centinaia di passeggeri” e per aver aggredito i membri dell'equipaggio a bordo. La polizia locale ha riferito che, interrogato sull'accaduto, l'uomo "ha confessato di soffrire di depressione e che stava cercando di saltare dall'aereo aprendo la porta di emergenza a mezz'aria".

Debnath è stato successivamente trasportato in ospedale: "I medici lo hanno dichiarato fuori pericolo e sospettato fosse un tossicodipendente", ha detto la polizia, che ha aggiunto che la leader dell'equipaggio Chandrima Chakraborty e il suo compagno Manish Jindal sono rimasti feriti a causa dell'incidente.