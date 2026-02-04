Inchiesta su narcotraffico e riciclaggio in Spagna, arrestato il cugino del re emerito Juan Carlos I

Arrestato dalla polizia spagnola Francisco de Borbon von Hardenberg, figlio del duca di Siviglia e cugino del re emerito Juan Carlos I. Gli inquirenti iberici stanno indagando su una presunta organizzazione dedita a narcotraffico e riciclaggio.

Francisco de Borbon von Hardenberg, 46 anni, figlio del duca di Siviglia e cugino del re emerito Juan Carlos I, è stato arrestato dalla polizia nazionale spagnola nell'ambito di un'inchiesta avviata dall'Audiencia Nacional su una presunta organizzazione criminale dedita al narcotraffico e al riciclaggio di denaro.

L'inchiesta riguarda l'ex ispettore capo dell'Udef, Oscar Sanchez Gil: nel 2024 furono trovati oltre 20 milioni di euro in contanti murati nelle pareti della sua abitazione.

Secondo fonti di polizia citate oggi, mercoledì 4 febbraio, dai media spagnoli, Francisco de Borbon è uno dei quattro arrestati nell'ambito dell'indagine coordinata dalla sezione centrale n.1 del tribunale ed è accusato di riciclaggio di capitali. È previsto che in giornata compaia davanti al giudice.

Da dove è nata l'inchiesta dell'Audiencia Nacional

Il giudice dell'Audiencia Nacional Francisco de Jorge sta indagando su una rete criminale legata al traffico di cocaina, emersa dopo il sequestro record di 13 tonnellate di droga nel porto di Algesiras (Andalusia) nell'ottobre 2024, il più grande mai effettuato in Spagna.

Secondo l'accusa, l'ex dirigente di polizia Sanchez Gil avrebbe sfruttato il suo ruolo per accedere ai sistemi informatici e avvisare i narcotrafficanti di eventuali indagini, ricevendo pagamenti da almeno cinque anni attraverso una struttura societaria destinata al riciclaggio di proventi illeciti.

Il conflitto familiare per il ducato di Siviglia

Oltre ai suoi problemi con la giustizia, Francisco de Borbon è coinvolto anche in un conflitto all'interno della sua famiglia. Dopo la morte del padre Francisco de Borbon y Escasany, il ducato di Siviglia è passato a Olivia de Borbon von Hardenberg, 51 anni, sorella maggiore di Francisco.

La legge spagnola sui titoli nobiliari stabilisce che il figlio primogenito, maschio o femmina che sia, eredita il titolo del genitore. Tuttavia, il padre dei due dichiarò quando era ancora in vita la sua intenzione che il Ducato di Siviglia andasse al figlio Francisco, unico figlio maschio tra i tre del suo primo matrimonio, come ricorda El Mundo.

Dal punto di vista legale Francisco non ha alcun diritto sul ducato. Ora bisognerà capire se Olivia cederà volontariamente ciò che le spetta, per affetto verso il fratello, per rispetto nei confronti del duca defunto e per evitare una frattura familiare, o se manterrà il ducato, causando quella che alcuni media stanno già descrivendo come una vera e propria guerra per il titolo.