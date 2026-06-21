Incendio nel resort a Santo Domingo, i testimoni: “Non è scattato alcun allarme, ci siamo aiutati tra di noi”

I testimoni del devastante incendio scoppiato nel resort Bravo Viva Dominicus Beach a Santo Domingo: “Non è scattato alcun allarme, ci siamo aiutati tra di noi. Non c’era un vero e proprio piano di evacuazione”. Nel rogo è morta Francesca Valentino, casertana di 46 anni, madre di due bimbe, soffocata dal monossido di carbonio.

Il resort il giorno dopo l’incendio (Foto di Stefano Barsotti)

"Erano circa le 10.45 quando è scoppiato l'incendio. Non è scattato alcun allarme, ci siamo aiutati tra di noi. Abbiamo bussato alle porte dei vari bungalow per avvertire gli altri e farli uscire, siamo poi andati tutti in spiaggia. Non c'era un vero e proprio piano di evacuazione, nessuno di noi capiva in quel momento dove dovesse andare per mettersi in salvo".

A parlare è Gabriele Russo, turista tarantino in vacanza con un gruppo di amici, uno dei testimoni del devastante incendio scoppiato nel resort Bravo Viva Dominicus Beach venerdì 19 giugno. "Non sappiamo cosa abbia provocato l'incendio", ha aggiunto.

Nel rogo è morta Francesca Valentino, casertana di 46 anni, madre di due bimbe, soffocata dal monossido di carbonio. Oltre a lei, il bilancio parla di quasi 1700 persone evacuate, tra cui 285 quelle di origine italiana. Almeno dieci quelle che hanno ricevuto assistenza medica, tra cui ospiti, visitatori e membri delle squadre di intervento.

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Francesca Valentino.

La turista italiana sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia. In ospedale l'ambasciatore italiano, Sergio Maffettone, ha incontrato il marito della donna offrendogli assistenza, così come gli incaricati del resort che stanno seguendo gli altri italiani coinvolti nell'incendio.

La donna era tornata a Santo Domingo per rivivere la felicità vissuta negli anni in cui aveva abitato nell'isola caraibica, trovando lì anche l'amore dell'uomo che poi ha sposato.

Tra i connazionali coinvolti nell'accaduto c'è anche Sara Calabria, sorella del calciatore ex Milan Davide Calabria, che lavora nel resort colpito dal rogo. Su Instagram ha sfogato tutta la sua amarezza.

"Sono tristissima di vedere ridotto così quello che nell'ultimo anno è stato il mio posto di lavoro, ma anche la mia seconda casa. Mi fa male pure vedere il mio bellissimo ufficio ridotto in cenere. Però ragazzi, ricordatevi sempre che nulla vale più delle vostre vite".

Cordoglio per la morte di Francesca è stato espresso dal ministro del Turismo Gianmarco Mazzi: "Una vacanza si è trasformata in un dramma inaccettabile. La sicurezza dei nostri turisti all'estero – ha detto l'esponente del governo – deve essere una priorità assoluta".