Incendio in una palazzina a Perpignan: 7 morti. Tra loro anche un bambino e un neonato Almeno 7 morti e 30 feriti dopo l’esplosione che ha coinvolto 3 palazzine a Saint-Laurent-de-la-Salanque, vicino Perpignan, nel sud della Francia. Tra le vittime anche un bambino e un neonato.

Tra le vittime dell'incendio a Saint-Laurent-de-la-Salanque, vicino Perpignan, nel Sud della Francia, ci sono un bimbo e un neonato. Per ora sono almeno 7 i morti nell'esplosione che ha devastato l'edificio. Le cause del disastro saranno accertate nel corso dell'indagine aperta per incendio doloso.

Sarebbero almeno tre, secondo la stampa locale, le palazzine colpite dall'esplosione. Delle strutture colpite, al momento sono state ispezionate solo le prime due. La terza è stata resa inagibile dalle fiamme e le forze dell'ordine sono al lavoro per metterla in sicurezza prima degli accertamenti. L'incendio sarebbe scoppiato nel cuore della notte: le prime chiamate ai soccorsi sono arrivate alle 4.30 del mattino.

Il bilancio provvisorio delle prime ore dopo l'intervento era di almeno 30 feriti. Per il momento sono 7 le vittime accertate. Il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin si è recato sul posto poco dopo l'allarme. "Si tratta di un dramma storico – ha dichiarato -. Sono stato svegliato nel cuore della notte e a mezzogiorno il bilancio dei morti era già arrivato a quota 7. Saremo vicini alle famiglie che sono state coinvolte in questa tragedia".

Le testimonianze di quanti sono intervenuti per dare una mano sono drammatiche: medici e infermieri hanno soccorso un ragazzo di 27 anni che ha cercato di sfuggire alle fiamme saltando dalla finestra del secondo piano di uno degli edifici colpiti. In gravi condizioni è stato condotto presso l'ospedale di Perpignan prima di essere trasferito a quello di Montpellier.

L'incendio è esploso dapprima in una drogheria-rosticceria situata all'interno di una delle tre palazzine danneggiate. In breve tempo ha distrutto l'intero edificio di due piani. "Eravamo a letto – racconta uno dei residenti sopravvissuti – e abbiamo sentito una tremenda esplosione, poi abbiamo visto il fumo. Ho aperto la finestra e ho sentito una donna che chiedeva aiuto. Le ho chiesto dove fosse perché il fumo non mi permetteva di vederla, ma lei non mi ha risposto".