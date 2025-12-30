Incendio in casa il giorno di Santo Stefano: mamma muore tra le fiamme coi due figli di 4 e 7 anni

Fionnghuala Shearman, 38 anni, è morta insieme ai suoi bambini nell’incendio della loro casa a Brimscombe, in Regno Unito. Il marito Tom, agente di polizia, ha provato in tutto i modi a salvarli, ma non ce l’ha fatta. L’incendio non sarebbe doloso.

Fionnghuala e suo marito

È Fionnghuala Shearman, madre di due bambini, la donna morta nel devastante incendio che ha distrutto la sua abitazione in Regno Unito il giorno di Santo Stefano. Con lei hanno perso la vita anche i figli di sette e quattro anni. Il marito, Tom Shearman, agente di polizia, è riuscito a salvarsi ed è stato ricoverato in ospedale, da cui è stato successivamente dimesso.

Conosciuta dagli amici come ‘Nu', Fionnghuala aveva 38 anni. L’incendio è divampato nella loro casa su Brimscombe Hill, vicino a Stroud, nel Gloucestershire, e in pochi minuti le fiamme hanno avvolto l’intero edificio. Tom Shearman, con cui era sposata da circa dieci anni e che presta servizio presso la polizia locale, ha tentato disperatamente di raggiungere la moglie e i bambini, ma la violenza delle fiamme gli ha impedito di farlo.

Una persona vicina alla famiglia ha definito l’accaduto “assolutamente scioccante”, raccontando di una comunità ancora sotto shock e incapace di comprendere cosa abbia potuto scatenare l’incendio. Un’altra amica, residente a Chipping Campden, nel Cotswolds, ha parlato di una tragedia “terribile”.

I soccorsi sono intervenuti intorno alle tre del mattino, quando l’incendio era già stato descritto come “ben sviluppato”. Secondo quanto riferito dalla Gloucestershire Constabulary, Tom Shearman ha cercato più volte di salvare la moglie e i figli, ma è stato respinto dall’intensità delle fiamme.

Il detective sovrintendente Ian Fletcher ha spiegato che la coppia è stata svegliata dal fuoco e ha tentato di raggiungere la camera da letto sul retro, dove dormivano i bambini. L’accesso, però, è stato subito reso impossibile dall’avanzare dell’incendio. A quel punto, il padre ha sfondato una finestra del bagno per uscire di casa e tentare di entrare nella stanza dei figli dall’esterno, senza riuscirci.

Shearman ha poi provato a rientrare dalla stessa finestra, ma nel frattempo il fuoco aveva già invaso il bagno, bloccando ogni possibilità di tornare al piano superiore. L’uomo è quindi sceso al piano terra e ha tentato di forzare l’ingresso sia dalla porta principale sia da quella sul retro, ma anche questi tentativi sono falliti. Solo a quel punto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno preso in carico la gestione dell’emergenza.

Secondo gli investigatori, l’incendio sarebbe partito dal piano terra. Le indagini per chiarire l’origine delle fiamme sono ancora in corso, ma l’episodio non viene considerato sospetto.

Fionnghuala Shearman era nata a Cheltenham e gestiva un’attività di successo nel settore della pelletteria e degli accessori in tela. All’inizio del mese aveva annunciato la chiusura, a tempo indeterminato, del laboratorio della sua azienda, Hide and Hammer. Sui social condivideva spesso immagini della vita familiare ed era una grande appassionata di corsa, passione condivisa con il marito.

L’incendio ha causato danni strutturali gravissimi: il tetto del cottage a schiera in pietra tipica dei Cotswolds è crollato, così come i soffitti e le scale interne.

Il reverendo Peter Francis, parroco della chiesa situata poco sopra l’abitazione, ha raccontato di una comunità profondamente colpita. Molte persone si sono raccolte in chiesa per pregare e condividere il lutto, trovando in quello spazio un luogo di sostegno reciproco.

Un portavoce della Gloucestershire Police Federation ha espresso la vicinanza dell’intero corpo di polizia, sottolineando l’impossibilità di comprendere pienamente una perdita di questa portata. L’organizzazione ha assicurato il massimo supporto all’agente coinvolto e ai colleghi profondamente scossi dall’accaduto, ringraziando quanti, in tutto il Regno Unito, hanno già manifestato cordoglio e solidarietà.