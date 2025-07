In strada si apre voragine improvvisa, il video dell’auto inghiottita nel buco: automobilista salva

Il traffico che scorre nell’ora di punta, un’auto che attende allo stop e riparte, poi un’improvvisa voragine che si apre in strada proprio in quel momento inghiottendo letteralmente la vettura con all’interno la conducente, è quanto si vede in un video che ha registrato il momento di un terribile incidente avvenuto nei giorni scorsi a Singapore.

La voragine si è formata intorno alle 18 di sabato scorso all'incrocio tra Tanjong Katong Road e Mountbatten Road, mentre la zona era molto trafficata. Nel filmato si vedono alcuni operai edili impegnati un cantiere stradale immediatamente adiacente alla zona sprofondata che avevano già chiuso una corsia di marcia. Uno di loro cerca di fermare all’ultimo momento l’auto con la donna al volante ma è ormai troppo tardi.

La vettura è stata letteralmente inghiottita crollando all’interno di lato e capovolgendosi nella buca profonda oltre tre metri. Un impatto violento che fortunatamente però non ha causato feriti gravi all’automobilista. La donna è stata poi soccorsa dai presenti, estratta con l'aiuto di alcuni operai nelle vicinanze, e infine portata dai soccorsi in ospedale. Secondo i soccorritori avrebbe una lesione alla spalla ma è rimasta sempre vigile e cammina autonomamente.

Le autorità hanno spiegato che la voragine si è aperta per una perdita nelle condutture idriche sottostanti che poi l’hanno riempita di acqua. La voragine si trova nei pressi del cantiere in cui erano in corso lavori di posa della rete fognaria. L’agenzia idrica locale ha affermato che i lavori sul sito adiacente alla voragine prevedevano la costruzione di un pozzo profondo 16 metri per collegare tre condotte fognarie esistenti e che una struttura nel pozzo aveva ceduto più o meno nello stesso momento in cui si è formata la voragine.

Esclusi comunque danni ai palazzi e condomini vicini che sono stati controllati e analizzati. Intanto la voragine è stata già riparata e il buco riempito ma la circolazione resta bloccata perché e l'agenzia idrica nazionale condurrà dei test sulle condutture prima che la strada franata venga riasfaltata.