In ospedale con mal di stomaco e nausea, più di 1000 studenti indonesiani intossicati alla mensa scolastica

In Indonesia, oltre 1171 bambini si sono ammalati per intossicazione, dopo aver mangiato i pasti scolastici gratuiti del programma del presidente Prabowo, che punta a nutrire 80 milioni di studenti. Da gennaio 2025, sarebbero ne sarebbero stati colpiti oltre 6mila. Sono in molti a chiedere la sospensione del programma, ma il governo resiste.

Nell'ultima settimana, più di 1000 bambini in Indonesia si sono ammalati per intossicazione alimentare, dopo aver consumato pasti gratuiti a scuola. Questi ultimi sono parte del programma da 10 miliardi di dollari messo in piedi dal presidente Prabowo Subianto. L'iniziativa è stata al centro della sua campagna elettorale e dovrebbe dare da mangiare a circa 80 milioni di studenti.

Ma solo tra lunedì 22 e mercoledì 24 settembre sono stati in 1171 ad avvelenarsi con questi pasti. I bambini hanno avuto sintomi come mal di stomaco e nausea, ma anche difficoltà respiratorie. Per questo, sono stati portati in ospedale. Avevano mangiato piatti quali pollo con salsa di soia o tofu fritto.

Secondo le autorità governative, i problemi sarebbero nati per degli errori delle cucine che avevano preparato i pasti, le cui attività sono state sospese. Infatti, le strutture si troverebbero spesso lontano dalle scuole e sarebbero costrette a preparare troppe porzioni contemporaneamente. Così, organizzerebbero le vaschette di cibo un giorno prima del previsto, esponendolo a deterioramento.

Già la settimana scorsa, 800 studenti avevano subito la stessa sorte. Anche qui, le cause sono incerte ma avrebbero a che fare con la preparazione e la conservazione del cibo.

Da gennaio 2025 sarebbero quasi 5mila gli studenti che si sono intossicati. Ma secondo l'Osservatorio indonesiano per l'educazione (JJPI), che si occupa di migliorare le condizioni della scuola, i numeri sarebbero ancora più alti e i bambini colpiti sarebbero 6452 in totale.

Per questo, la JJPI ha chiesto di sospendere temporaneamente il programma, in modo da valutarne la qualità. Altri hanno invece chiesto di modificarlo, trasformandolo in un sistema di sussidi per le famiglie.

Ma il presidente non sembra ascoltare, perché questo programma insieme ad altri gli ha portato il consenso dell'80% della popolazione nei suoi primi 100 giorni di governo.

Secondo una fonte della Bbc, in realtà i pasti scolastici non sarebbero una vera urgenza per l'Indonesia. Inoltre, altri esperti riferiscono che un programma dal costo così alto non può che favorire la corruzione.