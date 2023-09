In Inghilterra una donna è stata arrestata con l’accusa di aver avvelenato 3 persone in 3 mesi La polizia di Cleveland ha arrestato una donna con l’accusa di aver ucciso 3 persone in tre mesi tramite veleno. Con lei, sono state fermate altre 3 persone in relazione all’ultimo delitto, quello della 43enne Kathleen Broomfield. Si indaga sulla dinamica dei fatti e sul movente ancora sconosciuto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Kathleen Broomfield, Kevin Conway e Stephanie Alderson

Arrestata con l'accusa di aver avvelenato tre persone nell'arco di tre mesi. La polizia di Cleveland ha arrestato una donna di 43 anni con l'accusa di aver somministrato del veleno a Kevin Conway, 41 anni, Stephanie Alderson, 35 anni e Kathleen Broomfield, 43 anni. Stando a quanto reso noto dalla stampa internazionale, i delitti si sarebbero verificati a South Bank,vicino a Middlesbrough, tra luglio e settembre 2023. La donna fermata, secondo l'accusa, avrebbe somministrato del veleno non ancora individuato per uccidere un uomo e due donne.

Stephanie Alderson

Secondo chi indaga sul caso, però, la sospetta killer non avrebbe agito da sola: per l'omicidio di Kathleen Broomfield, si sarebbe avvalsa dell'aiuto di due uomini di 47 anni e una complice 39enne. Tutti e quattro sono attualmente stati rilasciati su cauzione, ma restano indagati mentre le verifiche delle autorità per appurare quanto accaduto vanno avanti.

Le vittime sono morte in circostanze abbastanza simili: il 41enne Kevin Conway sarebbe stato trovato morto in casa dalla sorella, che lo ha definito "un padre, fratello e amico amato da tutti coloro che lo conoscevano". A insospettire gli investigatori, il secondo ritrovamento che ha coinvolto Stephanie Alderson, 35 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto in una proprietà sull'Ajax Way.

Kathleen Broomfield

Le indagini hanno quindi iniziato a tracciare una linea comune ai due omicidi che poi si sono uniti più di recente a quello di Broomfield, il cui decesso improvviso è stato denunciato dal fratello Paul. Secondo le prime informazioni, sui corpi delle vittime non sarebbero state trovate tracce di violenza.

Per questo motivo, in un primo momento le autorità avevano imputato le morti a un malore. Le circostanze molto simili e la poca distanza da un delitto all'altro, però, hanno imposto alle forze dell'ordine un approfondimento ulteriore per arrivare alla verità.

Kevin Conway

Sono ancora molti i punti oscuri della vicenda: non è infatti stato reso noto quale possa essere il movente alla base dei tre delitti, così come resta da individuare con certezza la sostanza velenosa usata per le vittime. Non sono ancora chiari neppure i rapporti tra i quattro arrestati. Ulteriori notizie sul caso saranno diffuse con il prosieguo delle indagini.