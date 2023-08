In gita nelle fogne, vengono travolti dall’acqua: otto morti a Mosca Le vittime delle abbondanti piogge degli ultimi giorni stavano visitando il sistema fognario locale. Le autorità hanno aperto un’inchiesta e arrestato tre persone per aver organizzato l’escursione senza tener conto della sicurezza del gruppo.

A cura di Eleonora Panseri

È finita in tragedia per un gruppo di persone la visita al sistema fognario di Mosca. Le abbondanti piogge che hanno colpito la capitale russa nei giorni scorsi hanno gonfiato il fiume sotterraneo Neglinka, affluente della Moscova, e le acque hanno travolto rapidamente una guida e sette visitatori senza lasciare loro scampo. Secondo quanto riferiscono media russi ripresi dalla Bbc, le operazioni di ricerca dei corpi si sarebbero concluse. Ora si procederà all'identificazione formale, hanno fatto sapere le autorità.

Dove sono state trovate le vittime

Sempre secondo fonti locali, i corpi sono stati quasi tutti trascinati nella Moscova e recuperati dai sommozzatori vicino al parco Zaryadye, nel centro della città. Nella serata di domenica scorsa, 20 agosto, è stato trovato il cadavere di una ragazza adolescente. Il giorno successivo, quelli di un uomo e di un altro ragazzo. Lunedì una quarta vittima, sempre nei pressi del parco.

Nei giorni seguenti le forze dell'ordine hanno ritrovato anche gli ultimi tre componenti del gruppo. Inizialmente, ha riferito l'agenzia di stampa russa Ria Novosti, alla gita si sarebbero iscritte più di venti persone, molte ritiratesi all'ultimo momento a causa delle cattive condizioni meteo previste.

Aperta un'inchiesta, tre persone arrestate

Sull'incidente è stata avviata un'indagine per far luce su quella che è stata definita un'"escursione illegale", poiché, secondo l'accusa, gli organizzatori non avrebbero tenuto conto in alcun modo degli standard di sicurezza necessari per procedere alla gita. Gli investigatori hanno identificato e arrestato tre persone coinvolte nella pianificazione del tour. Si pensa che una quarta abbia invece lasciato il Paese e sia scappata negli Emirati Arabi Uniti.

I tour sotterranei a Mosca

Diverse compagnie offrono visite guidate sotterranee della città di Mosca. Come si legge sul sito di una di queste, "sotto la città si trovano tunnel, bunker, depositi e catacombe. Mosca si estende per decine di metri sotto il suolo e molti di questi luoghi rimangono proibiti e segreti". Altri invece, come le fogne visitate dalle persone morte durante la gita, sono aperti al pubblico. Nel prezzo delle escursioni vengono inclusi il permesso per effettuare la visita, l'equipaggiamento necessario (caschi, luci, guanti, tute impermeabili) e la guida.