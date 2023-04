In attesa di processo, trovato morto in cella coperto di cimici e insetti: carcere Usa sotto accusa L’uomo era stato arrestato per un reato minore ed era ancora in attesa di processo quando è morto nell’ala psichiatrica della prigione. L’ufficio dello sceriffo della contea di Fulton ha ammesso che il carcere è infestato di insetti e ha dichiarato che sul caso del detenuto morto è stata aperta una inchiesta.

A cura di Antonio Palma

"Nonostante avesse problemi mentali nessuno si è preoccupato di lui. Hanno letteralmente assistito al declino della sua salute fino alla sua morte in una cella non adatta nemmeno agli animali", Queste le pesantissime accuse lanciate contro le autorità carcerarie della contea di Fulton, in Georgia, dai parenti di un detenuto di soli 35 anni trovato morto nel carcere della contea coperto di cimici e insetti.

La scoperta del cadavere risale al 13 settembre dello scorso anno ma ora la famiglia dell'uomo ha denunciato pubblicamente i fatti mostrando le orribili foto del detenuto e le condizioni in cui sarebbe stato costretto a vivere per tre mesi. L'uomo era stato arrestato per un reato minore ed era ancora in attesa di processo quando è morto nell'ala psichiatrica della prigione dopo che i funzionari hanno stabilito che aveva problemi mentali.

"Tre mesi dopo l'arresto è stato trovato morto in una cella sudicia. Chiediamo un'indagine penale sulla sua morte e la chiusura del carcere" ha dichiarato il legale della famiglia secondo il quale all'uomo era stata diagnosticata depressione e schizofrenia e il carcere era a conoscenza della sua malattia. "Non ci sono scuse per un detenuto malato di mente lasciato solo in una prigione, abbandonato a morire", ha sostenuto il fratello del defunto, aggiungendo: “Non è possibile che quest'uomo venisse monitorato ogni due ore come prevede la legge. Sembrava che non fosse monitorato da mesi”.

Leggi anche Ancora un manager russo morto: Igor Shkurko era stato arrestato per corruzione

Giovedì l'ufficio dello sceriffo della contea di Fulton ha ammesso che il carcere è infestato di insetti e ha dichiarato che sul caso del detenuto morto è stata aperta una inchiesta. "La causa della morte sono stati indicati come "indeterminati" dal medico legale della contea. È stata avviata un'indagine completa sulle circostanze della morte del signor Thompson. Nell'ambito di tale indagine in corso, sono state intraprese azioni immediate, tra cui una spesa aggiuntiva 500.000 dollari per affrontare l'infestazione di cimici, pidocchi e altri parassiti all'interno del carcere della contea di Fulton, che si aggiunge alle precedenti operazioni di pulizia" ha dichiarato lo sceriffo. Allo stesso modo sono stati rivisti i protocolli per i turni di sicurezza all'intero del carcere.

"Non è un segreto che le condizioni fatiscenti e in rapida erosione dell'attuale struttura rendono incredibilmente difficile raggiungere l'obiettivo di fornire un ambiente pulito, ben mantenuto e sano per tutti i detenuti e il personale. Questo è esattamente il motivo per cui lo sceriffo Labat continua a chiedere la costruzione di una nuova prigione della contea di Fulton" conclude la nota dell'ufficio dello sceriffo