Il video di nozze finisce male, il fotografo invia per sbaglio i filmati in cui insulta gli invitati Lo studio fotografico si è scusato per l’accaduto ma per la coppia guardare quel video non ha più la stessa sensazione. “Ora guardare il filmino ci lascia l’amaro in bocca” hanno affermato i coniugi inglesi.

A cura di Antonio Palma

Quando hanno chiesto al loro fotografo di nozze di avere tutti i filmati grezzi ripresi durante il ricevimento mai avrebbero pensato di trovarsi davanti a filmati in cui lo stesso videomaker insulta pesantemente i loro invitati, tutti parenti e amici. È quanto capitato a due coniugi britannici a un anno di distanza dal ricevimento di nozze.

"Abbiamo avuto qualche problema sul filmino poiché gran parte del filmato era di contorno e c'era molto poco della mia famiglia ma eravamo molto felici dopo le celebrazioni del nostro matrimonio e non ci siamo lamentati", hanno raccontato i giornali inglesi i due, Lois Ghost-Adderley e il marito Lee, entrambi 28enni. Da qui l'idea di richiedere i filmati grezzi di quel giorno quando, poco più di un anno dopo le nozze, la coppia è stata contattata allo studio fotografico per informarli che avrebbero eliminato il loro video da un sito Web di condivisione. La coppia ha colto al volo l'occasione per richiedere alcune clip che mancavano al filmato montato.

"Ci hanno inviato un messaggio per verificare se volevamo scaricare qualcosa prima di rimuovere il filmato, quindi abbiamo colto l'occasione per chiedergli se avevano il filmato del nostro primo ballo che includeva l'audio originale", hanno raccontato i due. Lo studio quindi è andato oltre e ha proposto loro di prendere l'intero pacchetto video pagando una ulteriore somma.

Così è stato ma quando sono riusciti a vederli tutti, la scorsa settimana, infine per la coppia è arrivata l'amara sorpresa. Tra i filmati inviati, infatti, il fotografo aveva mandato per sbaglio anche le clip in cui insultava gli invitati. Lo studio fotografico si è scusato per l'accaduto ma per la coppia guardare quel video non ha più la stessa sensazione. "Ora guardare il filmino ci lascia l'amaro in bocca" hanno affermato i coniugi.