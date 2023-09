Il video di Biden tra gli operai in sciopero a Wayne: “Meritate un aumento di stipendio” Il presidente americano si è unito agli operai del settore automobilistico statunitense contro Ford, General Motors e Stellantis: le immagini di Joe Biden che impugna il megafono hanno fatto il giro del mondo, ma oggi arriva anche Trump.

A cura di Davide Falcioni

Il "presidente operaio". Sembra un vecchio slogan berlusconiano della campagna elettorale del 2001, invece è l'immagine che ha voluto dare di sé Joe Biden ieri recandosi nella contea di Wayne, in Michigan, per unirsi ai lavoratori del settore automotive in sciopero. Il presidente americano, con indosso un informale berretto e una felpa, ha afferrato il megafono e dopo essere salito su un piccolo palco di legno si è rivolto agli operai, per lo più aderenti al sindacato metalmeccanico United Auto Workers.

Le parole di Biden agli operai in Michigan

Il presidente, che dovrebbe correre per un secondo mandato alla Casa Bianca, ha sottolineato i "sacrifici" fatti dai lavoratori per salvare l'industria automobilistica durante la crisi del 2008, e ha scatenato un fragoroso applauso quando ha affermato che "meritano un aumento significativo". "Avete salvato l'industria. Avete fatto molti sacrifici. Le aziende erano in difficoltà. Ora stanno andando incredibilmente bene e, sapete, dovreste farlo anche voi", ha detto.

Strizzando ancora l'occhio agli operai, Biden ha ammesso che non è stata la grande finanza a fare risollevare gli Stati Uniti dalla crisi: "Non è stata Wall Street, è stata la classe media. Sono stati i sindacati. Questo è un dato di fatto. Andiamo avanti. Vi meritate quello che avete guadagnato. E avete guadagnato molto di più di quanto vi pagano", ha aggiunto il leader democratico, autodefinitosi il presidente più "filo-sindacale" della storia.

Dopo Biden anche Trump è atteso a Wayne

Dopo Biden anche Trump è atteso oggi a Wayne: "Dopo aver saputo che sarei andato in Michigan mercoledì, i fascisti alla Casa Bianca hanno annunciato che Biden ci andrà il giorno prima", ha scritto l'ex presidente in un post sui social network. Trump ha citato il piano verde del rivale per accusarlo di aver venduto i posti di lavoro statunitensi alla Cina."Quando viene tra voi fingendo di essere un lavoratore in sciopero, ricordatevi che sta vendendo i vostri posti di lavoro in Cina”, ha scritto il repubblicano, le cui speranze di vincere le elezioni nel novembre 2024 si basano anche sulla conquista del voto degli operai negli stati del Michigan, della Pennsylvania e del Wisconsin, come nel 2016.

Le ragioni dello sciopero degli operai americani

Il picchetto a cui ha preso parte Biden, ovviamente blindato dalla polizia, era stato promosso dal sindacato United Auto Workers contro le case automobilistiche Ford, General Motors e Stellantis dopo la scadenza del contratto di lavoro. Alla luce del "boom" del settore automobilistico dell'ultimo decennio il sindacato chiede aumenti salariali del 36% in quattro anni e miglioramenti in campo previdenziale e nell'assistenza sanitaria. La controfferta delle aziende è ferma a meno della metà. Dopo una prima serrata in tre impianti, venerdì lo sciopero è stato esteso a 38 stabilimenti in venti Stati.