Il triste record dell’Arabia Saudita, in un giorno eseguite 81 condanne a morte Dal Regno arabo arrivata un nuovo triste record di esecuzioni capitali con ben 81 giustiziati a morte in appena 24 ore. Secondo il governo locale erano membri di organizzazioni terroristiche.

A cura di Antonio Palma

Mentre l’attenzione del mondo è puntata tutta sull’Ucraina e la guerra in corso e all’Arabia Saudita si guarda solo come possibile Paese che possa compensare l'aumento dei prezzi del petrolio, dal Regno arabo arrivata un nuovo triste record di esecuzioni capitali con ben 81 giustiziati a morte in appena 24 ore. Un numero che fa rabbrividire anche se confrontato con quelli fatti segnare dallo stesso Paese negli anni scorsi. Basti pensare che in tutto il 2021 le esecuzioni eseguire Arabia Saudita sono state 67 mentre l’anno precedente si fermavano a 27. Una escalation di esecuzioni che, secondo il governo locale, sarebbero frutto della repressione contro le organizzazioni terroristiche.

Il ministero dell'Interno del Regno saudita ha dichiarato in una nota pubblica che i giustiziati “sono stati condannati per vari crimini, tra cui l'omicidio di uomini, donne e bambini innocenti". Tra i reati che hanno portato alle 81 condanne a morte figura spesso quello di terrorismo ma anche il più generico reato di " credenze devianti". "I crimini commessi da queste persone includono anche la promessa di fedeltà alle organizzazioni terroristiche straniere, come l'Isis (Stato islamico), al-Qaeda e gli Houthi", hanno aggiunto dal ministero saudita in una dichiarazione rilanciata sabato dall’Agenzia di stampa statale SPA.

Tra i condannati a morte uccisi alcuni erano tornati dalle zone di conflitto dove avevano combattuto per organizzazioni terroristiche ma vi erano anche 37 cittadini sauditi che sono stati giudicati colpevoli in un unico caso per aver tentato di assassinare agenti di sicurezza e preso di mira stazioni di polizia e convogli. Oltre a cittadini sauditi uccisi anche sette yemeniti e un cittadino siriano. Anche se il governo sostiene che tutti stati processati regolarmente e con avvocati, ’Arabia Saudita da tempo è nel mirino delle associazioni umanitarie in quanto accusata di continue violazioni dei diritti umani. L'Arabia Saudita ha uno dei tassi di esecuzione più alti al mondo, ha leggi restrittive sulla libertà politica e religiosa e applica la pena di morte anche per reato commessi da minori