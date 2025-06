video suggerito

Anziana trovata morta in casa a Rovereto, allarme dato con dispositivo di telesoccorso: indagato il figlio Nelle ultime ore è stata eseguita l'autopsia, dalla quale si attendono elementi cruciali per determinare con certezza le cause della morte. In particolare, l'esame medico-legale dovrebbe contribuire a fare chiarezza sull'ipotesi di una morte violenta, come ad esempio lo strangolamento.

A cura di Davide Falcioni

Si infittisce il giallo attorno alla morte di Annamaria Sartori, l’87enne rinvenuta senza vita nel suo appartamento situato nel centro storico di Rovereto. A fare scattare l’allarme era stato un dispositivo di telesoccorso, attivato poco prima che la donna perdesse conoscenza. All’arrivo dei soccorsi, i Carabinieri hanno trovato l’anziana riversa sul pavimento, ormai deceduta. Sul luogo era subito intervenuto il personale del Reparto operativo del Comando Provinciale di Trento, per effettuare un accurato sopralluogo. Nel frattempo, la Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze del decesso.

Nelle ultime ore è stata eseguita l’autopsia, dalla quale si attendono elementi cruciali per determinare con certezza le cause della morte. In particolare, l’esame medico-legale dovrebbe contribuire a fare chiarezza sull’ipotesi di una morte violenta, come ad esempio lo strangolamento. Nel corso delle indagini, è stato iscritto nel registro degli indagati il figlio 61enne della vittima, che si trovava in casa al momento della tragedia. L’uomo, secondo quanto si apprende, stava attraversando un periodo di fragilità personale ed è stato successivamente ricoverato in ospedale dopo il ritrovamento della madre.