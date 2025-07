“Il suo bagaglio a mano è fuori misura” e la lasciano a terra: passeggera Ryanair implora di salire a bordo

Hanno creato indignazione le immagini che mostrano una passeggera Ryanair in ginocchio e in lacrime implorare gli addetti alla sicurezza dell’aeroporto di Sofia dopo che le era stato detto che sarebbe rimasta a terra perché il suo bagaglio a mano era troppo grande. Un testimone: “Ci hanno minacciato di cancellare il volo”.

In ginocchio, piangendo, ha chiesto al personale dell'aeroporto di Sofia, in Bulgaria, di essere ammessa a bordo del suo volo in partenza per Vienna. Il motivo? Le era stato detto che il suo bagaglio a mano era "fuori misura" e per questo sarebbe rimasta a terra. Hanno suscitato indignazione le immagini, circolate sui social, in cui è immortalata una passeggera Ryanair mentre implora gli addetti alla sicurezza di farla partire. Pare che il video sia stato girato venerdì 24 luglio: la donna, di cui non è stato reso noto il nome, stava per imbarcarsi quando è stata fermata perché il suo bagaglio "era troppo grande".

Gli altri passeggeri, come riferisce pure il quotidiano britannico Daily Mail, sotto choc hanno assistito alla scena mentre salivano sull'autobus che avrebbe dovuto accompagnarli all'aereo. Nikolay Stefanov, che ha girato il filmato, ha affermato di credere che la compagnia aerea avesse inizialmente offerto alla donna la possibilità di pagare un supplemento per il suo bagaglio. Ma lei ha rifiutato, ribbadendo che la sua borsa rientrava nelle misure indicate dalla compagnia. "La situazione è degenerata rapidamente", ha raccontato, aggiungendo: "Quella donna ci implorava di non andarcene, ma siamo stati minacciati che l'intero volo sarebbe stato cancellato se non fossimo saliti sull'autobus. Ciò che mi ha choccato di più è stata la totale mancanza di compassione da parte del personale, che ha guardato la donna con indifferenza. Anche se avrebbero potuto risolvere il problema, si sono semplicemente rifiutati".

In seguito a quanto successo all'aeroporto di Sofia, il Vice Primo Ministro e Ministro dei Trasporti bulgaro Grozdan Karadjov avrebbe ordinato un'ispezione delle telecamere di sicurezza dell'aeroporto, secondo quanto riportato dal sito di notizie locale Fatki.bg. In una dichiarazione rilasciata a NOVA, Karadjov avrebbe descritto il comportamento del personale di terra come "oltraggioso". Ha inoltre dichiarato che al principale operatore di terra coinvolto nella vicenda è stata inflitta la "multa più alta" insieme a un "ammonimento verbale" che gli avrebbe potuto revocare la licenza qualora una situazione simile si fosse verificata in futuro. Ma Goldair Handling Bulgaria ha insistito sul fatto che il dipendente ha agito "professionalmente e senza alcun contatto fisico con la passeggera".

In una dichiarazione rilasciata a BNT News, ha affermato: "Tutte le norme relative al bagaglio dei passeggeri, alle sue dimensioni consentite e alle tariffe da pagare sono determinate esclusivamente, interamente e unilateralmente dalle compagnie aeree, e Goldair Handling Bulgaria OOD è l'unica tenuta a monitorare il rispetto di tali norme", aggiungendo che in questo episodio, il dipendente "non ha violato i diritti del passeggero" e non si è "comportato in modo scortese o irrispettoso".

La politica di Ryanair sul bagaglio a mano consente ai passeggeri di portare gratuitamente "una piccola borsa personale". Tuttavia, deve rispettare le dimensioni di 40x20x25 cm. Questo bagaglio deve inoltre poter essere riposto sotto il sedile di fronte al passeggero. La nuova politica sui bagagli a mano sta creando non pochi problemi e l'episodio verificatosi a Sofia riaccende il dibattito sul rigido regolamento di alcune compagnie low cost e non solo in materia di bagagli e sulla gestione delle procedure d’imbarco.